Kursentwicklung im Fokus

EON SE Aktie News: EON SE am Mittag verlustreich

22.10.25 12:04 Uhr
EON SE Aktie News: EON SE am Mittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 16,33 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
16,29 EUR -0,08 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 16,33 EUR ab. Im Tief verlor die EON SE-Aktie bis auf 16,32 EUR. Bei 16,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 570.357 EON SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2025 bei 16,55 EUR. 1,38 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 36,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem EON SE seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,571 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,52 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EON SE am 13.08.2025. Das EPS lag bei 0,17 EUR. Im letzten Jahr hatte EON SE einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,34 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,88 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte EON SE am 12.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 18.11.2026.

Experten taxieren den EON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,14 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

