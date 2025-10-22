EON SE Aktie News: EON SE tendiert am Mittwochvormittag fester

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von EON SE. Zuletzt konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 16,43 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 16,43 EUR. Die EON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,46 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,42 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 102.796 Stück.

Bei einem Wert von 16,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2025). 0,76 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,44 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EON SE-Aktie 57,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an EON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,571 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,52 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,23 Prozent auf 16,34 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte EON SE am 12.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 18.11.2026 dürfte EON SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass EON SE im Jahr 2025 1,14 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EON SE-Aktie

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EON SE von vor 10 Jahren verdient

E.ON-Aktie schwächelt: Erstmals australischen Finanzmarkt angezapft

PSI Software-Aktie springt 34% hoch: Warburg Pincus plant Übernahme