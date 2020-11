Überlastung durch Wohnkosten: Deutsche auf Platz 4 im internationalen Ranking

Das "Mieterland Deutschland" ist gar nicht immer so mieterfreundlich, wie es der Begriff suggeriert. Eine neue Erhebung des Statistischen Amtes der Europäischen Union (Eurostat) legt offen, wie viele EU-Bürgerinnen und-Bürger 2019 durch Wohnkosten überlastet waren.

Überlastung durch Wohnkosten ab Ausgaben von 40 Prozent des Nettoeinkommens

Offiziell festgelegt ist, dass eine Überlastung durch Wohnkosten besteht, wenn ein Haushalt 40 Prozent (oder mehr) seines Nettoeinkommens für das Wohnen ausgibt. Die hierbei berücksichtigten Kosten sind nach Angaben der Nachhaltigkeitsstrategie für Deutschland die Nettokaltmiete, Neben- und Energiekosten und Ausgaben für die Wasserversorgung.

Achtung: Bei der Datenerhebung wird tatsächlich nicht zwischen Mietern und Eigentümern unterschieden - für Letztere zählen auch werterhaltende Investitionen und Zinszahlungen für Kredite zu den Wohnkosten.

11,4 Millionen Deutsche sind durch Wohnkosten überlastet

Die Eurostat-Daten im Rahmen der Erhebung "Leben in Europa" zeigen: Im Jahr 2019 waren 13,9 Prozent der Deutschen durch Wohnkosten überlastet - 2018 lag dieser Wert noch bei knapp über 14 Prozent. Das Statistische Bundesamt Deutschland (Destatis) erklärt, dass demnach im letzten Jahr jeder Siebte, also ganze 11,4 Millionen Deutsche, betroffen waren.

Der Durchschnitt aller EU-Länder lag bei 9,3 Prozent (2018: 9,6 Prozent). Griechenland steht dabei auf Platz eins des Rankings: Ganze 36,2 Prozent der Griechen haben 2019 eine Überlastung durch Wohnkosten erfahren. Es folgen Bulgarien (16,0 Prozent) und Dänemark (15,6 Prozent) - die einzigen anderen EU-Länder über dem europäischen Durchschnitt sind Deutschland und Luxemburg (10,1 Prozent).

Am besten schneiden Zypern (2,3 Prozent), Malta (2,6 Prozent) und Finnland (4,0 Prozent) ab; nicht berücksichtigt wurden von Eurostat Daten für Frankreich, Italien, Irland und des Vereinigten Königreichs.

Durchschnitt: Wohnkosten bei 26 Prozent des Nettoeinkommens

Der durchschnittliche Anteil des Nettoeinkommens, den Griechen fürs Wohnen ausgeben, liegt als europäischer Höchstwert bei 39 Prozent, so Destatis. In Deutschland sei dieser Wert seit 2014 immerhin um einen Prozentpunkt auf 26 Prozent gesunken - der europaweit geringste für Wohnkosten aufzubringende Anteil des Nettoeinkommens finde sich in Malta und liege bei gerade einmal acht Prozent.

Obwohl - wie Destatis berichtet - nicht alle durch die Mietkosten überlasteten Deutschen die Überlastung 2019 auch als solche empfunden haben, plant die Nachhaltigkeitsstrategie für Deutschland, etwas gegen die Überlastung zu tun: Die hohen Wohnkosten grenzen die (finanziellen) Möglichkeiten der Betroffenen zu stark ein, weswegen der Anteil der betroffenen Deutschen bis zum Jahr 2030 auf 13 Prozent gesenkt werden soll.

Olga Rogler / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com, AlexRoz / Shutterstock.com