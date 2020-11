PAION-Aktie schießt hoch - Positive Daten zu Narkosemittel

An einem nachrichtlich eher ruhigen Tag am deutschen Aktienmarkt sorgen die Aktien des biopharmazeutischen Unternehmens PAION für etwas Aufsehen. Im XETRA-Handel verbuchen sie derzeit ein Plus von 8,37 Prozent auf 2,46 Euro.

Händler verwiesen auf die Meldung vom späten Vorabend, als das Unternehmen ermutigende Studiendaten zum Narkosemittel Remimazolam vorlegte. In einer späten Phase III wurden Endpunkte als erreicht vermeldet. Wie es hieß, dienen diese nun als Grundlage für die Einreichung des Zulassungsantrags in der Allgemeinanästhesie. Remimazolam zeige demnach keine Unterlegenheit gegenüber dem bisherigen Standardmittel Propofol, was die Wirkung betrifft. Es soll aber den Vorteil eines stabileren Blutflusses mit sich bringen.

