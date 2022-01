Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten

Werbung

Heute im Fokus

DAX startet über 16.000 Punkten -- Asiens Börsen stark -- TeamViewer verdient etwas mehr -- Bund kauft weitere fünf Millionen BioNTech-Impfdosen -- Citigroup gibt Privatkundengeschäft in Mexiko auf

Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway verfehlt bei Bestellungen Expertenerwartung. Tesla mit Rekordzahlen in China. Boeing verliert bei Passagierjet-Auslieferungen Boden an Airbus. Lieferprobleme und Rückstellungen verhageln Philips auch das Schlussquartal. UniCredit könnte wohl Bank in Russland kaufen. Rückschlag für Facebook: Richter lässt US-Kartellklage zu.