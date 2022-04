Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX wird am Mittwoch um 0,16 Prozent tiefer bei 13.734,70 Punkten erwartet. Von Wachstumssorgen geplagte, sehr schwache US-Börsen dürften zur Wochenmitte den deutschen Aktienmarkt weiter belasten.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich zur Wochenmitte mit gemischten Vorzeichen. Der japanische Leitindex Nikkei gibt gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 1,24 Prozent auf 26.368 Punkte nach. Auf dem chinesische Festland kann der Shanghai Composite dagegen zur gleichen Zeit um 1,62 Prozent auf 2.933 Zähler steigen. Der Hang Seng in Hongkong zeigt sich derweil um 0,26 Prozent höher bei 19'987 Stellen.

3. Deutsche Bank übertrifft mit Gewinnanstieg die Expertenprognosen

Das Jahr 2022 hat für die Deutsche Bank mit einem Gewinnanstieg begonnen. Das Vorsteuerergebnis lag im ersten Quartal mit rund 1,7 Milliarden Euro vier Prozent über dem Wert des Vorjahreszeitraums. Zur Nachricht

4. Mercedes-Benz kann Gewinn deutlich erhöhen

Mercedes-Benz profitiert auch 2022 von hohen Verkaufspreisen für Premiumautos und der Nachfrage nach renditestarken Luxus-Fahrzeugen. Der Premiumhersteller hat im Kerngeschäft im ersten Quartal trotz anhaltender Chip-Lieferengpässe bei sinkenden Autoverkäufen den Gewinn deutlich erhöht. Zur Nachricht

5. Symrise knackt Milliardenschwelle beim Umsatz

Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise hat in ersten Quartal die Milliardenschwelle beim Umsatz geknackt und hält an den Jahreszielen fest. Die Einnahmen kletterten in den ersten drei Monaten des Jahres um 14,9 Prozent auf 1,091 Milliarden Euro. Zur Nachricht

6. Russland stellt alle Erdgaslieferungen an Polen und Bulgarien ein

Russland stellt seine Gaslieferungen nach Polen sowie Bulgarien ein und verschärft die Spannungen mit dem Westen damit weiter. Warschau erklärte, man sei auf den Gasstopp vorbereitet. Aus dem Bundeswirtschaftsministerium hieß es, die Versorgung in Deutschland sei gewährleistet. Zur Nachricht

7. Google-Mutter Alphabet mit Gewinnrückgang

Bei der Google-Mutter Alphabet verlangsamt sich das zuletzt rasante Wachstum. Der Umsatz legte im Jahresvergleich um 23 Prozent auf gut 68 Milliarden Dollar zu, wie Alphabet am Dienstag mitteilte. Analysten hatten mit etwas mehr gerechnet. Zur Nachricht

8. Microsoft steigert Gewinn und Umsatz

Ein starkes Cloud-Geschäft hat dem Software-Riesen Microsoft im jüngsten Quartal zu deutlich mehr Umsatz verholfen. In den drei Monaten bis Ende März legten die Erlöse gegenüber dem Vorjahreswert um 18 Prozent auf 49,4 Milliarden Dollar (46,4 Mrd Euro) zu. Zur Nachricht

9. Visa mit starken Quartalszahlen

Der US-Kreditkartenkonzern Visa hat Gewinn und Erlöse im vergangenen Geschäftsquartal kräftig gesteigert. In den drei Monaten bis Ende März verdiente das Unternehmen unter dem Strich 3,6 Milliarden Dollar (3,4 Mrd Euro) und damit 21 Prozent mehr als vor einem Jahr. Zur Nachricht

10. Euro fällt auf Fünfjahrestief

Der Euro hat am Mittwoch seine jüngsten Kursverluste ausgeweitet und ist zum US-Dollar auf den tiefsten Stand seit fünf Jahren gefallen. In der Nacht auf Mittwoch sank die Gemeinschaftswährung Euro bis auf 1,0634 Dollar. Das ist der tiefste Stand seit April 2017.

