Ukraine-Krieg im Ticker: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Deutsche Bank verdient mehr -- Mercedes-Benz steigert Gewinn -- Alphabet wächst langsamer -- Microsoft, GM, Visa im Fokus

Am Mittwoch dürfte der deutsche Leitindex kaum verändert in den Handel gehen. Der DAX steht in vorbörslichen Indikationen bei 13.762 Punkten und damit nur etwas höher als am Vortag. Am Vortag schloss er 1,20 Prozent schwächer bei 13.756,40 Punkten. Der TecDAX wird kaum verändert bei 3.079 Zählern erwartet. Er brach am Dienstag um 2,13 Prozent auf 3.079,53 Zähler ein. Schwache Vorgaben aus den USA, wo Wachstumssorgen auf den Börsen lasteten, dürften den deutschen Markt ebenfalls leicht belasten. Dem gegenüber stehen jedoch überwiegend feste Vorgaben aus Asien, so dass das Minus wohl nicht zu groß ausfallen wird. "Noch immer ist der Abwärtstrend intakt und noch immer gibt es kein Halten auf dem Weg nach unten", warnte jedoch Analyst Christoph Geyer laut dpa-AFX. Die Börsenumsätze in der Rückschlagsphase spiegelten allerdings noch keinen echten Ausverkauf wider. Die Landesbank Helaba konstatierte: "Die Verunsicherung insbesondere wegen der Energieversorgung aus Russland hält an". Hierzulande nimmt die Bilanzsaison weiter Fahrt auf mit Zahlenvorlagen der Deutschen Bank, Symrise, Mercedes-Benz und weiterer Konzerne.





An den europäischen Märkten wird am Mittwoch nicht viel Bewegung erwartet. Der EuroSTOXX 50 zeigt sich vorbörslich 0,1 Prozent fester bei 3.726 Punkten. Am Dienstag schloss er 0,96 Prozent schwächer bei 3.721,36 Punkten. Schwache Vorgaben aus den USA und ein Gaslieferstopp von Russland an Polen und Bulgarien bremsen den Markt etwas. Bei den Anlegern steht jedoch hauptsächlich die Bilanzsaison im Fokus, die zur Wochenmitte kräftig an Fahrt aufnimmt.





Am Dienstag dominierten an den US-Börsen die Bären. Der Dow Jones notierte zum Beginn der Sitzung bereits tiefer. Anschließend ging es weiter abwärts. Letztlich verließ er das Handelsgeschehen mit einem Abschlag von 2,38 Prozent bei 33.239,45 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete ebenfalls schwächer und grub sich danach ebenfalls tiefer ins Minus. Sein Schlussstand: 12.490,74 Zähler (-3,95 Prozent). Belastende Faktoren blieben auch am Dienstag Inflation, Zinserhöhungen, Corona-Lockdowns in China sowie der Krieg in der Ukraine. Darüber hinaus belastete die Meldung Russland würde alle Erdgaslieferungen an Polen einstellen. Des Weiteren nahm die Berichtssaison an Fahrt auf: Vor Börsenstart öffneten bereits UPS, PepsiCo, 3M und General Electric die Bücher zum abgelaufenen Quartal. Im Fokus der Anleger stand außerdem erneut die Übernahme des Kurznachrichtendiensts Twitter durch den Tesla-Chef Elon Musk. Nachdem der Konzern einen Verkauf zuvor ablehnte, einigten sich beide Parteien am Vorabend auf einen Deal. An Konjunkturdaten standen Daten zum Auftragseingang bei langlebigen Wirtschaftsgütern auf der Agenda. Im März stiegen die Aufträge um 0,8 Prozent, was in etwa der Konsensschätzung von Ökonomen entsprach. Später stand noch der Index des Verbrauchervertrauens aus dem April an. So hat sich die Stimmung der US-Verbraucher zuletzt abgeschwächt. Der Index fiel nach einem Vormonatswert von 107,6 auf 107,3.