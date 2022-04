Tesla-Aktie nach starken Quartalszahlen im Aufwind - ARK-Chefin Cathie Wood trennt sich von Tesla-Anteilen im Millionenwert

• Tesla mit Rekordzahlen• Zahlenvorlage treibt Tesla-Aktie an• ARK-CEO Cathie Wood verkauft Tesla-Anteile

Tesla im ersten Quartal 2022 auf Rekordjagd

Nachdem der E-Autokonzern Tesla in der vergangenen Woche seine Bücher für das erste Quartal 2022 öffnete, waren die Anleger begeistert. So konnte sich der US-amerikanische Autohersteller trotz Lieferschwierigkeiten und Produktionsausfällen in China bewähren und beim Umsatz und Gewinn sogar neue Rekordmarken erreichen. So stieg der Umsatz im ersten Quartal des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 81 Prozent auf 18,8 Milliarden US-Dollar, beim Gewinn ging es gar um 658 Prozent aufwärts auf 3,3 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus stellte CEO Elon Musk in Aussicht, dass ab 2024 die Produktion von Robotaxis aufgenommen werden soll, die Fahrgästen günstige Transportmöglichkeiten garantieren sollen. Auch in der erst im März neu eröffneten Gigafactory in Berlin laufe die Produktion allmählich an.

Tesla-Aktie nach Zahlenvorlage im Aufwind

Die Neuigkeiten führten am Aktienmarkt zu einem euphorischen Kurssprung. Wurde die Tesla-Aktie an der NASDAQ am 20. April vor der Bilanzvorlage noch bei 977,20 US-Dollar gehandelt, ging es nach den starken Zahlen am Folgetag letztendlich um 3,23 Prozent nach oben auf 1.008,78 US-Dollar. Im Tageshoch erklomm das Papier gar einen Wert von 1.092,22 US-Dollar.

ARK-Chefin Cathie Wood schlägt Tesla-Anteile los

Diesen Kurssprung nutze ARK-Chefin Cathie Wood offenbar, um einige Tesla-Aktien gewinnbringend abzutreten. Wie der Twitter-Account "Ark Invest Daily" unter Berufung auf die täglichen Handelsupdates der Investmentgesellschaft aufzeigt, trennte sich die Star-Investorin bereits am 20. April, also vor der Zahlenvorlage, von 67.884 Papieren des Musk-Konzerns, die sich zuvor im Flaggschiff-ETF ARK Innovation ETF befanden. Nachdem die Finanzdaten zum ersten Quartal 2022 dann veröffentlicht wurden, schlug die Marktexpertin zusätzliche Anteile los. So flossen am 21. April weitere 67.5444 Anteile aus dem ARK Innovation ETF ab, auch der ARK Autonomous Tech. & Robotics ETF und der ARK Next Generation Internet ETF wurden um 14.169 bzw. 11.477 Tesla-Aktien reduziert. Damit dürften alleine Woods Tesla-Verkäufe nach der Bilanzvorlage der Gesellschaft knapp 100 Millionen US-Dollar eingebracht haben.

Trotz Verkäufen: Wood glaubt weiterhin an Tesla

Dennoch hat die Investorin den E-Giganten längst nicht aufgegeben: Mit einem Anteil von zuletzt 9,64 Prozent (Stand vom 26. April 2022) machen die Anteile des E-Autobauers immer noch die größte Position im Innovations-Fonds aus. Aber auch im ARK Autonomous Tech. & Robotics ETF und im ARK Next Generation Internet ETF ist die Tesla-Aktie nach wie vor die Top-Beteiligung. "Wir haben [Tesla-Aktien] in letzter Zeit verkauft, weil sie sich im Vergleich zu den anderen Aktien in unserem Portfolio so gut entwickelt haben", so die ARK-Geschäftsführerin Anfang des Monats im Interview mit "Bloomberg". "Sie waren eine gute Quelle für Barmittel, und wir haben die Gewinne mitgenommen und in andere Aktien investiert, die unserer Meinung nach zu Unrecht abgestraft wurden."

Wenige Tage vor der Zahlenveröffentlichung des Musk-Konzerns passte die Star-Investorin außerdem das Kursziel für die Tesla-Aktie an. So geht Wood davon aus, dass die Aktie bis 2026 bei 4.600 US-Dollar gehandelt wird. Selbst in einem Bärenszenario soll das Papier noch bei 2.900 US-Dollar liegen, für eine bullishe Marktentwicklung hält ARK gar 5.800 US-Dollar für möglich. Zuletzt kostete die Tesla-Aktie noch 876,42 US-Dollar (Schlusskurs vom 26. April 2022).

Weitere Veränderungen an ARK-ETFs vorgenommen

Doch nicht nur an der Tesla-Beteiligung schraubte die Investorin: So kaufte Wood für den ARK Innovation ETF und den ARK Next Generation Internet ETF insgesamt 68.294 Aktien des kanadischen Software-Unternehmens Shopify, das Anwendungen im Bereich E-Commerce entwickelt. Zuletzt machte der IT-Konzern mit einem bevorstehenden Aktiensplit und der geplanten Übernahme des Tech-Startups Deliverr von sich reden, Anleger zeigten sich von den Neuigkeiten jedoch wenig begeistert. Zusätzlich baute ARK bestehende Positionen durch den Kauf von Anteilen von Roku, Zoom, Roblox und Robinhood aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Cindy Ord/Getty Images for Bloomberg Businessweek, Nadezda Murmakova / Shutterstock.com