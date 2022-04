Coinbase wohl in Gesprächen zur Übernahme der türkischen Krypto-Börse BtcTurk

• Übernahmepläne für BtcTurk noch nicht bestätigt• Die Türkei als aufstrebender Markt• Weltweite Expansionspläne der Krypto-Börse

Nachdem zuletzt darüber berichtet wurde, dass Coinbase nach der brasilianischen Mutter von Mercado Bitcoin greift, steht nun eine Übernahme der türkischen Krypto-Börse BtcTurk im Raum. Die Übernahmepläne für den ältesten türkischen Krypto-Broker sind zwar noch nicht bestätigt, aber wie verschiedene Medien unter Berufung auf Mergermarket vermelden, werde über eine Übernahmesumme von 3,2 Milliarden US-Dollar verhandelt. Ein Teil der Summe soll, laut dem türkischen Techportal Webrazzi, in Aktien beglichen werden. Eine Vertragspartei könnte schon unterzeichnet haben.

BtcTurk wurde bereits 2013 gegründet und ist mit 4,5 Millionen professionellen Nutzern eine der größten Krypto-Börsen in der Türkei. Zusammen mit Paribu dominiert sie den türkischen Markt.



Was mach die Türkei für Krypto-Broker interessant?

Da die Türkische Lira zunehmend zerfällt, sind Krypto-Assets in der Türkei eine interessante Investitionsmöglichkeit. Einer Studie von Chainalysis zufolge liegt die Türkei mit den realisierten Gewinnen aus Krypto-Assets für 2021 sogar im internationalen Vergleich auf Rang 6, deutlich höher als beim Vergleich des Bruttoinlandprodukts.

Auch andere Krypto-Börsen engagieren sich vor Ort. Wie der Cointelegraph berichtet, wird Marktführer Binance neben der bereits vor zwei Jahren eröffneten Niederlassung auch ein Kundenservice-Zentrum in der Türkei einweihen. Die Türkei generiere für die Krypto-Plattform überdurchschnittlich hohen Traffic.



Weltweite Expansionspläne

Nach eigenen Angaben verfügt Coinbase über mehr als 89 Millionen verifizierte Nutzer in über 100 Ländern, 11.000 Institutionen, 185.000 Ökosystem-Partner. Das Unternehmen hatte bereits mehrfach seine globale Expansionsstrategie vorgestellt und will das lokale Engagement vor Ort ausbauen, um den Zugang zum Krypto-Finanzsystem und damit wirtschaftliche Freiheit weltweit zu ermöglichen.

Nana Murugesan, verantwortlich für die Internationale und Geschäftsentwicklung, betont, dass Coinbase in seiner globalen Expansionsstrategie mit den Aufsichtsbehörden in den verschiedenen Märkten zusammenarbeiten möchte, um so die vertrauenswürdigste Plattform am Markt zu sein. Coinbase-CEO und Mitbegründer Brian Armstrong äußerte sich im Unternehmensblog ebenfalls hierzu: "Klare Verkehrsregeln ermöglichen technologische Innovationen und Investitionen und geben der Öffentlichkeit und den politischen Entscheidungsträgern das Vertrauen, dass diese Märkte fair sind." In dem umfassenden weltweiten Investitionsplan nimmt Nana Murugesan im Unternehmens-Blog eine Unterteilung in folgende Märkte vor: Amerika (mit Lateinamerika und Kanada), EMEA (Europa, Naher Osten und Nordafrika, Subsahara-Afrika) und APAC (Südasien, Südostasien und Ozeanien, Nord- und Ostasien). Erster Schritt in der Expansionsstrategie des Unternehmens sei immer die Einstellung von lokalen Experten und Führungskräften.

Die Übernahme der ältesten Krypto-Börse der Türkei könnte für Coinbase also ein Standbein für den EMEA-Markt sein. Das türkische Techportal Webrazzi hatte bereits im Februar darauf hingewiesen, dass die Türkei auf dem Radar der Krypto-Börse sei, da Country Manager für die Türkei gesucht würden.



Redaktion finanzen.net

