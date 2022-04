Microsoft-Aktie steigt stark: Microsoft steigert Gewinn und Umsatz

Ein starkes Cloud-Geschäft hat dem Software-Riesen Microsoft im jüngsten Quartal zu deutlich mehr Umsatz verholfen. In den drei Monaten bis Ende März legten die Erlöse gegenüber dem Vorjahreswert um 18 Prozent auf 49,4 Milliarden Dollar (46,4 Mrd Euro) zu, wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Unter dem Strich verdiente Microsoft 16,7 Milliarden Dollar und damit acht Prozent mehr als vor einem Jahr.

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 erzielte Microsoft einen Gewinn je Aktie in Höhe von 2,22 US-Dollar. Das war mehr als im Vergleichszeitrum des Vorjahres, als das US-Unternehmen ein EPS von 1,95 US-Dollar erreicht hatte. Analysten hatten im Durchschnitt einen Gewinnansteig auf 2,19 US-Dollar je Aktie prognostiziert.

Der Computer-Konzern kann sich weiter auf seine Cloud-Dienste verlassen. So erzielte die Azure-Plattform, die vielen anderen Firmen und Apps IT-Dienste und Speicherplatz im Netz liefert, ein Umsatzplus von 46 Prozent. Das seit 2016 zum Konzern gehörende Karriereportal Linkedin steigerte die Erlöse um 34 Prozent. Das Geschäft rund um die Spielkonsole Xbox sowie mit Hardware-Produkten wie "Surface"-Tablets verzeichnete ebenfalls deutliches Wachstum. Insgesamt lagen die Quartalszahlen etwas über den Erwartungen der Experten.

Die Microsoft-Aktie verbucht am Mittwoch im Handel an der NASDAQ zeitweise ein Plus von 5,75 Prozent auf 285,75 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net/dpa-AFX

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com, Justin Sullivan/Getty Images