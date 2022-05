Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten

Nach der Erholungsrally am Vortag gehen die Anleger etwas vorsichtiger in den Mittwoch. Der DAX wird vorbörslich 0,21 Prozent höher bei 14.216 Punkten gesehen.

2. Börsen in Fernost uneins

An den asiatischen Märkten zeigt sich zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz. In Tokio steht der Nikkei gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,75 Prozent höher bei 26.860 Punkten. Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um minimale 0,06 Prozent auf 3.092 Stellen nach. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng derweil bei 20.594 Zählern ebenfalls kaum bewegt (-0,04 Prozent).

3. Siemens Energy erwägt offenbar Komplett-Übernahme von Siemens Gamesa

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy will Kreisen zufolge seine spanische Problem-Tochter Siemens Gamesa komplett übernehmen. Bei dem Vorhaben sollen die restlichen, noch nicht im Besitz des Unternehmens liegenden Anteile des Windkraftunternehmens erworben werden. Zur Nachricht

4. TUI mit Barkapitalerhöhung, um Teil der Staatshilfen zurückzuzahlen

Der Reisekonzern TUI hat eine Barkapitalerhöhung vollzogen, um einen Teil der der Staatshilfen zurückzuzahlen. Die neuen Aktien werden ab dem 1. Oktober 2021 dividendenberechtigt sein. Zur Nachricht

5. Fed-Chef Powell zu aggressiverem Vorgehen gegen Inflation bereit

Die US-Notenbank will die geldpolitischen Zügel laut Fed-Chef Jerome Powell solange anziehen, bis die Inflation unter Kontrolle ist. Es müsse "klare und überzeugende" Anzeichen dafür geben, dass der Preisauftrieb nachlasse, sagte er. Zur Nachricht

6. Chevron mit weniger Restriktionen in Venezuela

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat nach eigenen Angaben Restriktionen gegen die Ölfirma Chevron in Venezuela gelockert. Ein hochrangiger US-Regierungsmitarbeiter sagte am Dienstag in einer Telefonschalte mit Journalisten, das Finanzministerium habe Chevron eine eng gefasste Erlaubnis erteilt, "Bedingungen für mögliche zukünftige Aktivitäten in Venezuela auszuhandeln". Zur Nachricht

7. Spotify sieht bei sich noch riesiges Wachstumspotenzial

Der Streamingriese Spotify möchte seine Nutzerzahl mehr als verdoppeln und sieht sich dabei auf gutem Kurs. "Für eine Audio-Streaming-Plattform wie die unsere sehen wir weiterhin große Wachstumsmöglichkeiten", sagte die internationale Chef-Strategin für Content und Advertising bei Spotify, Dawn Ostroff. Zur Nachricht

8. RWE begibt weitere "grüne Anleihe"

RWE hat eine weitere grüne Anleihe im Gesamtvolumen von 2 Milliarden Euro begeben. Diese wurde in zwei Tranchen von jeweils 1 Milliarde Euro mit Laufzeiten bis 2026 und 2030 begeben, wie das Unternehmen mitteilte. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen moderat zu

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel moderat gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 112,70 US-Dollar. Das waren 77 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,27 Dollar auf 113,67 Dollar.

10. Euro hält sich deutlich über 1,05 US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwochmorgen deutlich über der Marke von 1,05 US-Dollar gehalten. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0535 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0541 Dollar festgesetzt.

Bildquellen: AshDesign / Shutterstock.com