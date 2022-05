Ukraine-Krieg im Ticker: Asiens Börsen uneins -- Siemens Energy könnte Siemens Gamesa komplett übernehmen -- TUI vollzieht Barkapitalerhöhung

Anleger in Frankfurt fassten am Dienstag wieder neuen Mut.

Der DAX begann den Handel mit einem Zuschlag und baute diesen im Verlauf aus. Dabei hat der DAX am Dienstag die 14.000-Punkte-Marke hinter sich gelassen. Zum Ertönen der Schlussglocke notierte er 1,59 Prozent im Plus bei 14.185,94 Punkten. Auch der TecDAX stieg anfänglich und verlieb im Tagesverlauf im Plus. Bis zum Handelsende konnte er um 1,19 Prozent auf 3.110,54 Zähler zulegen.

Rückenwind lieferten vor allem positive Vorgaben der Übersee-Börsen. Insbesondere in China ging es aufwärts, weil Lockerungen der Lockdowns ab Juli in Aussicht gestellt wurden. Der DAX befindet sich nach Einschätzung der UBS-Chartexperten derzeit auf einer "Achterbahnfahrt" um die 14.000 Punkte, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Nachdem der DAX die Auffangzone von 13.925 bis 13.950 Zählern gehalten hat, "könnte dieses Level nun erneut als Sprungbrett für einen Erholungsversuch genutzt werden", betonten sie.

