Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte den Mittwochshandel mit leichten Aufschlägen beginnen.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich erholt

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 0,82 Prozent auf 26.410,52 Punkte. Für den Shanghai Composite geht es hingegen um 1,41 Prozent auf 3.335,12 Zähler nach oben. Der Hang Seng zeigt sich am Mittwoch 1,42 Prozent fester bei 21.367,11 Einheiten (7:13 Uhr MESZ)

3. Brasilianische Staatsanwaltschaft fordert von VW Dokumente zu Sklavenarbeitsvorwürfen

Hat es vor Jahrzehnten Sklavenarbeit auf der Amazonas-Farm eines Tochterunternehmens von Volkswagen do Brasil gegeben? Zur Nachricht

4. Gerresheimer lehnt Bain-Übernahmeangebot offenbar ab

Der Spezialverpackungshersteller für die Pharma- und Kosmetikbranche Gerresheimer hat Kreisen zufolge ein Übernahmeangebot wegen eines zu niedrigen Preises abgelehnt. Zur Nachricht

5. MorphoSys lizensiert zwei Antikörper-Medikamente an US-Firma aus

MorphoSys gibt die Entwicklung zweier Antikörper-Präparate in neue Hände. Zur Nachricht

6. BP leitet milliardenschweres Wasserstoff-Projekt in Australien

Der britische Öl- und Gaskonzern xBP übernimmt die Führung bei einem mehr als 30 Milliarden US-Dollar teuren Projekt zur Herstellung großer Mengen von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien im australischen Hinterland in der Region Pilbara. Zur Nachricht

7. Airbus wohl weiterhin ohne Zeitplan für Zulassung von A321XLR - Erstflug naht

Auch kurz vor dem ersten Flug des A321XLR hat Airbus nach Darstellung von Insidern den Zeitplan für Zertifizierung und Auslieferung des Langstreckenflugzeuges nicht festgezurrt. Zur Nachricht

8. Chinas Zentralbank lässt Zinssätze unverändert

Chinas Zentralbank hat zwei zentrale Zinssätze unverändert gelassen, nachdem sie im Mai die Zinsen zur Unterstützung des Wachstums gesenkt hatte. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gestiegen. Starke Impulse für den Handel gab es zunächst nicht. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 121,41 US-Dollar. Das waren 24 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 20 Cent auf 119,13 Dollar.

10. Euro vor US-Zinsentscheid über 1,04 Dollar

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel weiter über der Marke von 1,04 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0430 Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend.

Bildquellen: Rudy Balasko / Shutterstock.com