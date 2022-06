Ukraine-Krieg im Ticker: DAX freundlich erwartet -- Asiatische Börsen mehrheitlich erholt -- Gerresheimer lehnt Bain-Übernahmeangebot offenbar ab -- Volkswagen, Netflix im Fokus

Airbus wohl weiterhin ohne Zeitplan für Zulassung von A321XLR - Erstflug naht. BP leitet milliardenschweres Wasserstoff-Projekt in Australien. Chinas Zentralbank lässt Zinssätze unverändert. MorphoSys lizensiert zwei Antikörper-Medikamente an US-Firma aus.

Im deutschen Handel werden am Mittwoch vorbörslich kleine Gewinne beobachtet. Der DAX dürfte den Mittwochshandel mit leichten Aufschlägen beginnen. Der TecDAX wird ebenfalls im Plus erwartet. Die Nervosität der Anleger bleibt am heutigen Mittwoch hoch. So dürfte der Handelstag ganz im Zeichen der Zinssitzung der US-Notenbank Fed stehen, die am Abend ansteht. Dabei stehe nicht zur Debatte, ob die Währungshüter den Leitzins anheben, sondern wie stark, wie Marktbeobachter Michael Hewson von CMC Markets gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärt. So sei eine Erhöhung um 0,50 Prozentpunkte oder gleich 0,75 Punkte möglich.





Anleger in Europa zeigen sich im vorbörslichen Mittwochshandel etwas zuversichtlicher. Der EURO STOXX 50 bewegt sich vor dem Ertönen der Startglocke auf grünem Terrain. Am Abend steht der Zinsentscheid der Fed an. Mehrere Marktteilnehmer gehen mittlerweile von einer Anhebung um 0,75 Prozentpunkte aus. Experten der Commerzbank sind aber der Meinung, dass der große Zinsschritt bereits in den Aktienmarkt eingepreist sei. Dies betreffe auch eine weitere mögliche Erhöhung im Juli.





Die US-Börsen haben den Dienstagshandel mit unterschiedlichen Vorzeichen beendet. Der Dow Jones rutschte nach festem Start in die Verlustzone und beendete den Handel schließlich 0,49 Prozent schwächer bei 30.365,95 Punkten. Der NASDAQ Composite schwankte unterdessen stärker und hielt sich zeitweise sowohl in der Gewinn- als auch in der Verlustzone auf. Am Ende schloss das Börsenbarometer mit einem Plus von 0,18 Prozent auf 10.828,35 Punkte. Vor der US-Notenbanksitzung am Mittwoch hielten sich die Käufer weitgehend zurück. An den Aktienmärkten gilt eine weitere Zinsanhebung der Fed um 0,5 Prozentpunkte als ausgemachte Sache - manche Banken wie JPMorgan und Goldman Sachs rechnen inzwischen sogar mit einem 0,75-Punkte-Schritt. Goldman-Experte Jan Hatzius erwartet im Juli dann sogar einen weiteren großen Zinsschritt.