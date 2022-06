Boeing-Aktie gewinnt dennoch: Weniger Flugzeugbestellungen im Mai

Insgesamt wurden 23 Maschinen geordert, wie das Unternehmen am Dienstag in Chicago mitteilte. Im April hatte Boeing Aufträge über 46 Maschinen erhalten. Der europäische Konkurrent Airbus kam in dem Monat auf 13 Bestellungen. Im Mai lieferte Boeing 35 Flugzeuge aus, und damit unverändert so viel wie im Vormonat.

Im NYSE-Handel steigt die Boeing-Aktie zeitweise 2,48 Prozent auf 118,73 US-Dollar.

CHICAGO (dpa-AFX)

