Goldpreis: Hochspannung vor Fed-Zinsentscheidung

Um 20.00 Uhr wird die Zinsentscheidung veröffentlicht und im Rahmen einer Pressekonferenz näher erläutert. Das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group zeigt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent an, dass die US-Leitzinsen um 75 Basispunkte erhöht werden. Das restliche Prozent deutet sogar auf einen Zinsschritt um 100 Basispunkte hin. Da zehnjährige US-Staatsanleihen mittlerweile eine jährliche Rendite von über 3,4 Prozent bieten, bevorzugen viele Investoren statt Goldinvestments diese Form der Geldanlage . Sollten die Töne von Fed-Chef Jerome Powell "falkenhafter" als befürchtet ausfallen, droht dem gelben Edelmetall ein Test der Marke von 1.800 Dollar. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürften auch die für den Nachmittag angekündigten Zahlen zur Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze (Mai) sowie den Im- und Exportpreisen (Mai) sorgen.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) verteuert sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 5,20 auf 1.818,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: IEA-Update ante portas

Zur Wochenmitte warten die Akteure an den Ölmärkten gespannt auf zwei wichtige Termine. Zum einen wird die Internationale Energieagentur (IEA) um 10.00 Uhr ihren Monatsbericht veröffentlichen. Zum anderen steht um 16.30 Uhr der Wochenbericht der US-Energiebehörde EIA zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen zur Bekanntgabe an. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich die gelagerten Ölmengen um 1,31 Millionen Barrel reduziert haben. Am Vorabend veröffentlichte das American Petroleum Institute allerdings ein unerwartetes Lagerplus in Höhe von 736.000 Barrel.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,49 auf 119,42 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,46 auf 121,63 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Peeradach Rattanakoses / Shutterstock.com, Eric Chiang/123rf