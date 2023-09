Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. Der deutsche Aktienmarkt wird zur Wochenmitte kaum bewegt erwartet

Der DAX sowie der TecDAX sollen stabil in den Handel starten.

2. Börsen in Fernost zeigen sich zur Wochenmitte in Grün

In Tokio gewinnt der Leitindex Nikkei zeitweise 0,18 Prozent auf 32.371,90 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite 0,29 Prozent auf 3.111,31 aufwärts. Der Hang Seng gewinnt daneben 0,75 Prozent auf 17.598,78 Zähler (MEZ: 08:45).

3. Hamburg rechnet mit weiteren Protesten gegen das MSC/HHLA-Geschäft

Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard ist auf weitere Proteste gegen den Einstieg der Reederei MSC beim Hafenlogistiker HHLA eingestellt, geht aber letztlich von einer Einigung aus. Zur Nachricht

4. Dieselskandal sorgt für Kursverluste - Prozess gegen Mercedes geht los

Im Zusammenhang mit möglichem Diesel-Abgasbetrug fordern zahlreiche Anleger vom Autobauer Mercedes-Benz Schadenersatz in Millionenhöhe - nun beginnt das Musterverfahren. Zur Nachricht

5. Banco Santander zahlt Zwischendividende und beschließt Aktienrückkauf

Das Board von Banco Santander hat die Zahlung einer Zwischendividende in bar sowie die Ernennung eines unabhängigen Direktors angekündigt. Zur Nachricht

6. Moody's erhöht Allianz-Rating auf Aa2 von Aa3

Die Ratingagentur Moody's hat der Allianz eine bessere Kreditwürdigkeit bescheinigt. Zur Nachricht

7. Carrefour: Bald täglich Sprit zum Selbstkostenpreis in Frankreich

Die französischen Supermarktketten Carrefour Und E.Leclerc wollen Sprit demnächst günstiger verkaufen. Zur Nachricht

8. Villeroy & Boch-Aktie: Gabi Schupp wird Vorstandsvorsitzende bei Villeroy & Boch

Der Keramikhersteller Villeroy & Boch bekommt Anfang kommenden Jahres mit Gabi Schupp eine Vorstandsvorsitzende. Zur Nachricht

9. Ölpreise bauen Vortagsgewinne aus

Die Ölpreise haben am Mittwoch ihre Aufschläge vom Vortag ausgebaut. Am Morgen kostete ein Barrel (1591 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 94,88 US-Dollar. Das waren 92 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 94 Cent auf 91,33 Dollar.

10. Euro erreicht gegenüber Dollar den niedrigsten Stand seit März

Der Euro bleibt an den Finanzmärkten angeschlagen. Am Mittwoch fiel die Gemeinschaftswährung Euro erneut auf den tiefsten Stand seit vergangenen März. In der Nacht sank der Kurs bis auf 1,0556 US-Dollar. Jüngste Tiefstände wurden damit knapp unterboten.