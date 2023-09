DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich fester -- SAP kündigt KI-Assistenten Joule an -- Birkenstock-Börsengang soll am Montag über die Bühne gehen -- Santander, KWS Saat im Fokus

Am Mittwoch zeichnet sich im DAX vor dem Handelsstart zeichnet sich am Mittwoch vorerst eine Stabilisierung ab. Nachdem sich die Situation beim DAX in letzter Zeit deutlich verschlechtert hat, zogen auch die großen US-Indizes nach. Der Dow Jones 30 Industrial , S&P 500 und NASDAQ 100 schlossen gestern auf den tiefsten Ständen seit Juni. Gleichzeitig bleiben die Renditen von US-Anleihen auf historisch hohen Niveaus. Dies wird weiterhin auf die "Höher-für-länger"-Zinssignale der US-Notenbank zurückgeführt, wie von Marktexperten der Commerzbank laut dpa erklärt.

Die negative Stimmung an Europas Börsen wird voraussichtlich am Mittwochmorgen anhalten, wenn auch mit einem etwas geringeren Tempo. Die schwachen Vorgaben von der Wall Street deuten auf anhaltenden Druck auf die Kurse hin. Neben anhaltend hoher Inflation , wachsenden Wachstumssorgen und der Zinssituation rücken zunehmend die Aussichten auf eine mögliche "Government Shutdown" in den USA ab dem 1. Oktober in den Fokus. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen liegt morgens bei 4,53 Prozent, nahe den jüngsten Höchstständen. Gleichzeitig gibt es einige Entwicklungen im US-Haushaltsstreit.

Weiterhin lasteten Sorgen rund um die US- Geldpolitik auf der Anlegerstimmung. Auch eine drohende Haushaltssperre in den USA drückte heute auf das Gemüt der Börsianer. Zwar hat die US-Notenbank in der letzten Woche verkündet, den US- Leitzins wie erwartet unangetastet zu lassen, allerdings gehen die Währungshüter für das Jahr 2024 von weniger Zinssenkungen als antizipiert aus. Am Montag goss der Vorsitzende der lokalen Notenbank von Minneapolis, Neel Kashkari, derweil weiteres Öl ins Feuer: Seiner Ansicht nach könne die robuste Verfassung der US-Wirtschaft weitere Zinserhöhungen nötig machen oder dafür sorgen, dass die Zinsen länger als erwartet auf einem erhöhten Niveau verharren, damit die Inflation nachhaltig gesenkt werden kann. JPMorgan -Chef Jamie Dimon hält derweil einen Zinsanstieg bis auf sieben Prozent für möglich.

Der Dow Jones Index ging bereits tiefer in den Handel. Auch im Anschluss ging es abwärts, sodass er schlussendlich bei 33.618,55 Punkten 1,14 Prozent leichter in den Feierabend ging. Der technologielastige NASDAQ Composite verlor zum Handelsbeginn ebenfalls und verblieb weiterhin auf rotem Terrain. Er schloss mit einem Abschlag von 1,57 Prozent auf 13.063,61 Einheiten.

Anleger in den USA ergriffen am Dienstag die Flucht.

Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost zeigen sich zur Wochenmitte mehrheitlich in Grün.

In Tokio verliert der Leitindex Nikkei zeitweise 0,13 Prozent auf 32.273,56 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite 0,18 Prozent auf 3.107,81 aufwärts. Der Hang Seng gewinnt daneben 0,48 Prozent auf 17.550,28 Zähler (MEZ: 07:45).

Angesichts der schwachen Entwicklung an der Wall Street am Dienstag setzt sich der leichte Abwärtstrend an den Börsen in Ostasien und Australien am Mittwoch zunächst fort. Die chinesischen Börsen in Hongkong und Shanghai können dieser Abwärtstendenz jedoch mittlerweile widerstehen und erholen sich um bis zu 0,6 Prozent von den jüngsten Verlusten. Diese Erholung wird durch neue Daten zu den Industriegewinnen in China unterstützt, die eine gewisse Verbesserung zeigen. Darüber hinaus wird von Händlern auch von einer eher technischen Gegenbewegung gesprochen.

Neben den weiterhin beherrschenden Belastungsfaktoren, wie den anhaltend hohen Zinsen und der drohenden Haushaltssperre in den USA ab dem 1. Oktober, wurden am Vortag in den USA auch enttäuschende Konjunkturdaten veröffentlicht. Hinzu kommt die erneute Steigerung der Ölpreise, die die Sorgen bezüglich der Inflation verstärkt. Im asiatischen Handel zeigt sich eine Aufwärtsbewegung von 1 Prozent.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken