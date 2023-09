Flutter Entertainment-Aktie gewinnt: Flutter Entertainment erwirbt serbisches Unternehmen Maxbet für 141 Millionen Euro

51 Prozent übernommen

Flutter Entertainment verstärkt sich in Südosteuropa mit einem Zukauf.

Wie der in London gelistete Wettanbieter mitteilte, übernimmt er zunächst 51 Prozent an der serbischen Maxbet für 141 Millionen Euro in bar. Zudem hat Flutter Entertainment eine Option, 2029 die restlichen 49 Prozent zu übernehmen.

Der Deal, mit dem sich Flutter nach eigenen Angaben in einen schnell wachsenden Markt einkauft, soll im ersten Quartal 2024 abgeschlossen werden.

Im Londoner Handel geht es für die Flutter Entertainment-Aktie zeitweise um 1,06 Prozent nach oben auf 138,00 Pfund.

