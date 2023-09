Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich tiefer

Der DAX wird voraussichtlich mit Verlusten starten. Erneut dürfte die Sorge um anhaltend hohe Zinsen verbunden mit möglichen Folgen für das Wirtschaftswachstum im Anlegerfokus stehen.

2. Börsen in Fernost mit Verlusten

Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost geben im Dienstagshandel nach. In Tokio verliert der Leitindex Nikkei/strong> zeitweise 1,03 Prozent auf 32.343,61 Punkte. Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite unterdessen 0,15 Prozent auf 3.110,84 Punkte nach unten. Der Hang Seng büßt daneben 0,71 Prozent auf 17.602,77 Zähler ein.

3. Spekulation über adidas als künftiger Titelsponsor von Formel-1-Team

Der Sportartikelkonzern adidas soll angeblich neuer Titelsponsor des Formel-1-Teams Alpha Tauri werden. Zur Nachricht

4. Amadeus FiRe will eigene Aktien zurückkaufen

Der Personaldienstleister Amadeus FiRe will bis zu fünf Prozent des derzeitigen Grundkapitals zurückkaufen. Zur Nachricht

5. Air France-KLM bestellt 50 Airbus A350

Die Air France-KLM-Gruppe will 50 Airbus A350 bestellen. Zur Nachricht

6. Solarstrom für Elektroautos: Neues Förderprogramm startet

Ein neues staatliches Förderprogramm für das Laden von Elektroautos mit Solarstrom startet an diesem Dienstag. Zur Nachricht

7. Nordex erhält Auftrag über 30 MW aus Rumänien

Nordex hat einen Auftrag aus Rumänien erhalten. Zur Nachricht

8. ifo-Exporterwartungen fallen im September deutlich

Die Stimmung in der deutschen Exportindustrie hat sich im September merklich verschlechtert. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben weiter nach

Die kräftigen Ölpreis-Steigerungen am Ölmarkt haben sich auch am Dienstag zunächst nicht fortgesetzt. Am Morgen kostete ein Barrel (1591 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 92,88 US-Dollar. Das waren 41 Cent weniger als am Tag zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 38 Cent auf 89,30 Dollar.

10. Euro notiert weiter unter 1,06 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstagmorgen weiter unter der Marke von 1,06 US-Dollar notiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0585 Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor.