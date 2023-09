Gedrückte Stimmung wegen Zinssorgen: DAX vorbörslich tiefer -- Nikkei & Co. unter Druck -- Amadeus FiRe: Aktienrückkauf -- adidas als Titelsponsor von Formel 1-Team? -- LANXESS, Symrise im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt dürfte auch am Dienstagshandel zunächst etwas schwächer starten. Der DAX hatte zum Wochenstart 0,98 Prozent auf 15.405,49 Zähler eingebüßt. Auch der TecDAX rutschte tief ins Minus, nachdem er anfänglich nur wenig verloren hatte. Er gab zum Handelsschluss 0,9 Prozent auf 2.996,46 Zähler nach. Erneut dürfte die Sorge um anhaltend hohe Zinsen verbunden mit möglichen Folgen für das Wirtschaftswachstum im Anlegerfokus stehen. Damit wird es am Markt voraussichtlich erneut abwärts gehen. Vor allem die Anpassung an die jüngsten Signale der Notenbanken stecke hinter dem jüngsten Rutsch, erklärte Stephen Innes von SPI Asset Management. Die Anleiherenditen in den USA und Europa seien massiv gestiegen und gerade Wachstumswerte hätten an diesem Zinsanstieg schwer zu knabbern. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Börsen dürften mit Verlusten in den Dienstagshandel starten. Der EURO STOXX 50 hatte bereits am Vortag bei 4.167,37 Punkten geschlossen - mit einem Minus von 0,95 Prozent. Auch am zweiten Handelstag der Woche dürften sich Zins- und Konjunktursorgen erneut als Belastungsfaktor erweisen. Bereits zum Wochenstart hatte die Aussicht auf länger anhaltende hohe Zinssätze und die Schwäche der von China abhängigen Aktien die Anlegerstimmung in Europa empfindlich belastet.





Anleger in den USA zeigten sich am Montag wenig entschlossen. Der Dow Jones Index fiel anfänglich 0,17 Prozent auf 33.907,59 Punkte. Nachdem er über weite Handelsstrecken nach seiner Richtung suchte, schloss er mit einem kleinen Plus von 0,13 Prozent bei 34.006,88 Punkten.Der NASDAQ Composite gab zum Start derweil 0,3 Prozent auf 13.172,54 Zähler ab, auch hier waren zum Handelsende grüne Vorzeichen zu sehen: Mit einem Plus von 0,45 Prozent auf 13.271,32 Punkte ging es in den Feierabend. Steigende Anleiherenditen drückten am Montag auf die Anlegerstimmung. Darüber hinaus blieb der US-Schuldenstreit im Blick der Börsianer. Bei ausbleibender Einigung droht die Schließung staatlicher Einrichtungen zum 1. Oktober. Auch der chinesische Immobilienmarkt rückte aufgrund der Krise von Evergrande erneut in den Fokus. Konjunkturseitig wurde vorbörslich der Chicago Fed National Activity Index veröffentlicht: Dieser fiel im August auf negatives Terrain.