Neues "Sell"-Feature: MetaMask führt neue Verkaufsfunktion in Wallet ein

• MetaMask hat neue Funktion eingeführt

• Nutzer können nun auf der Plattform Kryptowährungen einfach in Fiat-Währungen tauschen

• Noch in den Startlöchern



MetaMask ist ein bekannter Anbieter von Wallet-Diensten für Kryptowährungen, die auf Ethereum basieren. Bereits seit April konnten Nutzer über MetaMask mittels Debit- bzw. Kreditkarte, PayPal oder Banküberweisung Kryptos kaufen.

Nun hat das Unternehmen auf die wachsende Nachfrage nach einfacheren Zahlungsoptionen reagiert und eine neue Wallet-Funktion eingeführt: "Sell", oder auch "verkaufen", kann seit Anfang September genutzt werden, wie aus dem entsprechenden Blogbeitrag auf der MetaMask-Website sowie einem Post auf X, ehemals Twitter, hervorgeht.

We are beyond thrilled to announce our latest feature: Sell.



Yes, you read that right. Available on MetaMask Portfolio, ‘Sell’ allows you to cash out your crypto for fiat currency easily.



