NYSE-Titel Block-Aktie: UBS-Analystin stuft Block-Aktie ab - Für diese Aktie zeigt sie sich zuversichtlich

Die Block-Aktie konnte in diesem Jahr nicht mit der Performance des Gesamtmarktes mithalten. Eine Analystin stufte das Papier kürzlich ab - und dafür eine andere Aktie hoch.

Die Block-Aktie verlor in diesem Jahr an der NYSE bereits rund 16 Prozent an Wert. Zuletzt kostete sie noch 52,83 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 15.09.2023). Damit nähert sich die Aktie ihrem 52-Wochen-Tief bei 51,34 US-Dollar vom November vergangenen Jahres, nachdem sie Anfang Februar noch bis auf fast 90 US-Dollar geklettert war.

Block-Aktie: Abstufung von "Buy" auf "Hold"

UBS-Analystin Rayna Kumar stufte die Block-Aktie am 6. September von "Buy" auf "Hold" ab. "Während Block weiterhin Fortschritte bei der Rentabilität macht und die vierteljährlichen Erwartungen beim bereinigten [Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen] wiederholt übertrifft, konzentrieren sich die Anleger unseres Erachtens weiterhin mehr auf das Bruttogewinnwachstumspotenzial von Block", zitiert MarketWatch Kumar. Sie mache sich Sorgen um eine mögliche Verlangsamung des Bruttogewinnwachstums aufgrund der Abschwächung der Verbraucherausgaben. Die Analystin verwies laut MarketWatch auf Daten Dritter, die darauf hindeuteten würden, dass die US-Restaurantumsätze im kommenden Jahr um drei Prozentpunkte zurückgehen könnten, während Blocks Square-Verkäufergeschäft eine etwas geringere Verlangsamung aufweisen könnte. "Da keine Katalysatoren in Sicht sind und eine erneute Beschleunigung des Bruttogewinnwachstums unwahrscheinlich ist, sehen wir nur begrenztes Aufwärtspotenzial", so Kumar. Etwas Aufwärtspotenzial für die Block-Aktie sieht die Analystin dennoch. Ausgehend von ihrem Kursziel von 65 US-Dollar dürfte die Block-Aktie in den kommenden 12 Monaten noch um rund 23 Prozent zulegen.

Laut TipRanks haben insgesamt 29 Wall Street Analysten in den vergangenen drei Monaten ein 12-Monats-Preisziel für die Block-Aktie abgegeben. Von den 29 Analysten empfehlen 23 die Aktie zum Kauf und 6 empfehlen, das Papier zu halten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 86,31 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von rund 63 Prozent impliziert. Das höchste Kursziel liegt bei 110,00 US-Dollar, was einer Wertsteigerung von rund 108 Prozent entsprechen würde, während Kumar mit ihrem Kursziel von 65 US-Dollar das geringste Aufwärtspotenzial für die Block-Aktie sieht.

UBS-Analystin stuft Toast-Aktie hoch

Dagegen stufte die UBS-Analystin am selben Tag die Aktie des Tech-Unternehmens Toast, das eine Zahlungsplattform für Restaurants anbietet, von "Hold" auf "Buy" hoch. "Toasts wachsendes Lösungsangebot, gepaart mit der säkularen Nachfrage nach moderner End-to-End-POS-Technologie (Point-of-Sale) für Restaurants, dürfte dazu beitragen, dass Restaurants enorme Marktanteilsgewinne erzielen", zitiert MarketWatch Kumar. Die Analystin zeigte sich optimistisch darüber, dass Toast in spezialisiertere Branchen wie Hotelrestaurants investiere. "Die Lösung hat die Dynamik im oberen Marktsegment vorangetrieben und Toast hat mehrere Hotelverträge mit mehreren Standorten gewonnen", so Kumar.

Die Toast-Aktie konnte in diesem Jahr an der NYSE bereits um rund 11,7 Prozent zulegen und notiert derzeit bei 20,12 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 15.09.2023). Damit konnte sie sich deutlich von ihrem im März erreichten 52-Wochen-Tief bei 15,77 US-Dollar erholen, musste seit Juli, als sie ihr 52-Wochen-Hoch bei 27 US-Dollar erreicht hatte, einen Teil ihrer Gewinne jedoch auch wieder abgeben. Seit ihrem Börsengang vor fast genau zwei Jahren hat die Toast-Aktie fast 64 Prozent an Wert verloren.

Im Zuge ihrer Hochstufung erhöhte Kumar auch ihr Kursziel für die Toast-Aktie von 25 US-Dollar auf 30 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von rund 49 Prozent impliziert. Insgesamt haben laut TipRanks 15 Wall Street Analysten in den vergangenen drei Monaten ein 12-Monats-Preisziel für die Toast-Aktie abgegeben. Von ihnen gab es neun Kaufempfehlungen, während sechs Analysten empfehlen, die Aktie zu halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 27,46 US-Dollar und damit 36,5 Prozent über dem aktuellen Kurs. Das höchste Kursziel liegt bei 31 US-Dollar, was einen Anstieg um 54 Prozent bedeuten würde, während das niedrigste Kursziel bei 25 US-Dollar liegt und immerhin noch ein Aufwärtspotenzial von rund 24 Prozent impliziert.

