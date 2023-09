Auf diese chinesischen Aktien sollten Anleger am US-Markt achten

Lohnender Kauf?

Auch wenn die chinesische Wirtschaft derzeit vor einigen Problemen steht, lohnt es sich für Investoren dennoch, chinesische Aktien am US-amerikanischen Aktienmarkt im Auge zu behalten.

Chinesische Wirtschaft

China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Derzeit hat die Wirtschaft Chinas jedoch mit einigen Problemen zu kämpfen. Nachdem China Ende 2022 endlich die strengen COVID-Beschränkungen gelockert hatte, gab es anfänglich großen Optimismus bezüglich einer Erholung der chinesischen Wirtschaft. Allerdings ist in den letzten Monaten das Wachstum ins Stocken geraten, gleichzeitig hat sich der bereits seit einer langen Zeit angeschlagene Immobiliensektor weiter verschlechtert. Trotz den Versicherungen seitens chinesischer Behörden, die Wirtschaft zu unterstützen, blieben die tatsächlichen Anreize begrenzt und beschränkten sich auf einige moderate Zinssenkungen sowie die Aufforderung an staatliche Banken, die Kreditvergabe zu erhöhen. Diese Entwicklungen haben in den letzten Wochen erheblichen Druck auf die chinesischen Aktien ausgeübt, obwohl sie sich bemühen, wieder auf die Beine zu kommen.

Dutzende Anteilsscheine chinesischer Unternehmen werden zudem auch in den USA gehandelt. Investor’s Business Daily (IBD) erklärt, dass Anleger verschiedene chinesische Aktien im Auge behalten sollten. Unter anderem sollten Investoren ihr Augenmerk auf den Elektro- und Batterie-Riesen BYD, den E-Commerce-Giganten Alibaba, den Anbieter von Messaging und Gaming-Diensten Tencent sowie den Suchmaschinen-Giganten Baidu legen. Die stärkste chinesische Aktie dürfte aktuell jedoch wahrscheinlich Miniso sein, ein in China ansässiger Einzelhändler, der ebenso eine erhebliche internationale Präsenz aufweist, unter anderem auch in den Vereinigten Staaten. Jedoch sei auch zu beachten, dass sich die MNSO-Aktie derzeit im Expansionsmodus befinde. Außerdem zählt IBD 5 weitere Aktien aus dem Land der Mitte auf, die zu den fünf besten Aktien zählen sollen, die Anleger kaufen sollten.

Li Auto

Bei Li Auto handelt es sich um ein Startup, das sich auf die Produktion von Elektrofahrzeugen konzentriert und das damit zur Riege der Tesla-Konkurrenten zählt. Derzeit stellt das Unternehmen drei Premium-Elektro-SUVs mit kleinen Benzinmotoren für Range Extender her. Im weiteren Verlauf des Jahres will Li Auto sein erstes vollelektrisches Fahrzeug auf den Markt bringen. Ende des Jahres soll der MEGA-Minivan vorgestellt werden, wie das Unternehmen auf dem Family Tech-Day im Juni erklärte.

Im August 2023 hat Li Auto 34.914 Fahrzeuge ausgeliefert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat handelt es sich dabei um eine Steigerung von 663,8 Prozent. Alle der drei Modelle der Li-Reihe, die derzeit von dem Hersteller produziert werden, haben hierbei die Marke der 10.000 Fahrzeuge überschritten. Auch zum vorangegangenen Juli-Rekord von 34.134 verkauften Fahrzeugen handelt es sich hierbei um eine Steigerung von 2,3 Prozent. Dem Preiskampf in China konnte Li Auto bisher vermeiden. Dies könnte sich mittlerweile jedoch ändern, wie IBD erklärt. Li Auto wird, obwohl das Unternehmen seine Produktpalette erweitert, zunehmender Konkurrenz ausgesetzt. Denn auch Konkurrenten weiten ihr Produktportfolio aus.

Die Aktie von Li Auto erreichte erst am 7. August mit 47,33 US-Dollar ihren Höchststand seit zwei Jahren und stieg damit um ganze 120 Prozent gegenüber ihrem Tief vom 25. April. Damals kosteten die Papiere des Herstellers von Elektrofahrzeugen 21,48 US-Dollar. Derzeit wird die Li Auto-Aktie via NASDAQ bei einem Preis von 39,56 US-Dollar gehandelt (Schlusskurs vom 11.09.2023). Laut TipRanks haben die Papiere des Unternehmens 9 Bewertungen von Wall Street-Analysten erhalten. Alle der 9 Analysten bewerten die Aktie mit einem "Buy"-Rating, womit sich eine deutliche Kaufempfehlung ergibt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 51,81 US-Dollar und damit 31,02 Prozent über dem letzten Kurs.

Trip.com

Trip.com ist ein chinesisches Online-Reiseunternehmen, dessen Niederlassungen sich in verschiedenen Ländern befinden. Trip.com ist einer der größten Nutznießer der Wiedereröffnung Chinas, da es Millionen von Menschen zu Reisen innerhalb und außerhalb Chinas zieht.

Die zuletzt veröffentlichten Ergebnisse zum zweiten Quartal des Unternehmens zeigen im inländischen und internationalen Geschäft weiterhin eine robuste Erholung. Im Jahresvergleich stieg der Gesamtnettoumsatz um 180 Prozent und übertraf damit sogar das Vor-COVID-Niveau für den gleichen Zeitraum im Jahr 2019 um 29 Prozent.

Am 10. August schaffte es die Trip.com-Aktie auf ein Zweijahreshoch von 43,59 US-Dollar. Derzeit werden die Papiere des Online-Reiseunternehmens via NASDAQ bei einem Preis von 35,99 US-Dollar gehandelt (Schlusskurs von 1.09.2023). TipRanks zufolge erhielt Trip.com in den vergangenen drei Monaten insgesamt 14 Bewertungen von Wall Street-Analysten, die das Unternehmen alle mit einem "Buy"-Rating eingestuft haben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 41,92 US-Dollar und damit 50,92 Prozent über dem derzeitigen Kurs.

Xpeng

Bei Xpeng handelt es sich ebenfalls um ein EV-Startup. Xpeng hat sich dazu bereit erklärt, die Elektrofahrzeug-Vermögenswerte des Ride-Hailing-Giganten Didi Global für einen Betrag von höchstens 744 Millionen US-Dollar zu erwerben, wie IBD berichtet. Im Rahmen dieser Vereinbarung werde das Elektrofahrzeug-Startup Aktien ausgeben und gleichzeitig eine strategische Partnerschaft eingehen. Xpeng plane außerdem die Einführung einer neuen Elektrofahrzeug-Marke im Jahr 2024, die vorerst unter dem Codenamen Mona bekannt ist. Die Übernahme von Didi soll dazu beitragen, dieses Vorhaben zu unterstützen. Zudem plant das Unternehmen im Jahr 2024 nach Deutschland, Großbritannien und Israel zu expandieren.

Derzeit ist das Unternehmen noch nicht profitabel. Der Umsatz im zweiten Quartal 2023 sank im Vorjahresvergleich um 37 Prozent. Im Vergleich zum ersten Jahresquartal hat er sich jedoch verbessert - die Erlöse zogen zusammen mit den Auslieferungen vom ersten zum zweiten Quartal 2023 an. Während im ersten Quartal dieses Jahres nur 18.230 Fahrzeuge ausgeliefert wurden, waren es im zweiten Quartal bereits 23.205 an der Zahl.

Die Aktie von Xpeng hat sich in den vergangenen Monaten von einem Tief am 1. Juni (7,50 US-Dollar) auf ein 52-Wochen-Hoch von 23,62 am 28. Juli mehr als verdreifacht. Derzeit notieren die Papiere des Unternehmens im NYSE-Handel bei 18,48 US-Dollar (Schlusskurs von 11.09.2023). Laut TipRanks haben zuletzt 14 Wall Street-Analysten die Xpeng-Aktie bewertet. Daraus ergeben sich 8 "Buy"-Ratings, 3 "Hold"-Ratings sowie 3 "Sell"-Ratings. Daraus ergibt sich eine moderate Kaufempfehlung durch die Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Xpeng-Papiere liegt bei 17,68 US-Dollar und damit 4,28 Prozent unter dem letzten Schlusskurs.

Netease

Netease ist ein führender Anbieter von Online-Spielen, dessen Produktportfolio sich über 25 Spiele erstreckt. Im zweiten Quartal dieses Jahres machten Videospiele 78 Prozent (2,6 Milliarden US-Dollar) des Gesamtumsatzes des Unternehmens aus und damit 3,6 Prozent mehr als noch im Vorjahreszeitraum. Außer Videospielen bietet das Unternehmen außerdem eine Suchmaschine, Musik-Streaming sowie andere Internetdienste an. Die Gesamteinnahmen des Unternehmens wuchsen im zweiten Quartal verglichen zum Vorjahr um 3,7 Prozent auf 3,3 Milliarden US-Dollar an.

Am 1. August konnte die Netease-Aktie ein neues Rekordhoch von 110,82 US-Dollar erreichen. Mittlerweile notiert die Aktie im NASDAQ-Handel bei 100,22 US-Dollar (Schlusskurs vom 06.09.2023). Laut TipRanks erhielten die Papiere des Unternehmens in den letzten drei Monaten 11 Bewertungen durch Wall Street-Analysten, die die Aktie alle mit "Buy" bewerteten. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie liegt bei 125,73 US-Dollar und damit 23,965 Prozent über dem derzeitigen Preis.

PDD

Bei PDD Holdings handelt es sich um die Muttergesellschaft des chinesischen E-Commerce-Riesen Pinduoduo. Zudem betreibt das Unternehmen die schnell wachsende Website Temu. Im vergangenen Quartal erreichte das Unternehmen einen Umsatz von 7,21 Millionen US-Dollar und damit 66 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Laut TipRanks erhielt die PDD-Aktie in den vergangenen drei Monaten 13 Bewertungen von Wall Street-Analysten. Insgesamt bewerten 12 der Experten die Aktie mit "Buy", während einer die Papiere mit "Hold" einstuft. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 121,62 US-Dollar 24,87 Prozent über dem derzeitigen Preis von 97,40 US-Dollar (Schlusskurs vom 11.09.2023)

