Noch vor dem "Black Friday"

Noch vor dem Shoppingfest am Black Friday wird es einen zweiten Prime Day geben. Das hat der Versandriese Amazon angekündigt.

• Prime Days 2.0 im Oktober

• Letzter Amazon Prime Day war der erfolgreichste in der Unternehmensgeschichte

• Vorbereitung auf die Schnäppchenjagd: Wunschlisten und Push-Benachrichtigungen

Die sogenannten Amazon "Prime Big Deal Days" sollen im Oktober gleichzeitig in 19 Ländern, darunter auch Deutschland, stattfinden. Das gab Amazon auf dem Kurznachrichtendienst X bekannt.

?? Spannende Neuigkeiten: Im Oktober kommen die #PrimeDealDays exklusiv für Prime-Mitglieder! Euch erwarten tolle Angebote! Mehr Infos folgen. August 8, 2023

Inzwischen wurde auch das Datum konkretisiert: Am 10. und 11. Oktober 2023 können Prime-Kunden 48 Stunden lang Rabatte und Sonderaktionen in Anspruch nehmen.

Profitieren von den reduzierten Preisen können dann ausschließlich Abonnenten des Amazon Prime-Angebots. Wer noch keine Prime-Mitgliedschaft besitzt, kann diese noch kurzfristig abschließen, denn ein bestehender Amazon Prime-Account ist Voraussetzung für den Zugang zu den Angeboten.

Amazon Prime-Event im Juli: Erfolgreichste Rabattschlacht in der Unternehmensgeschichte

Erst am 11. Juli fand das letzte Rabatt-Event von Amazon für Prime-Mitglieder statt. Der Amazon Prime Day 2023 war das erfolgreichste Shopping-Event in der bisherigen Geschichte des Onlineversandhändlers. "Der erste Tag des Prime Day war der größte Verkaufstag in der Geschichte von Amazon, und die Prime-Mitglieder haben in diesem Jahr mehr gespart als bei jeder anderen Prime-Day-Veranstaltung", wird Doug Herrington, CEO von Amazon Stores, in der Pressemitteilung des Unternehmens zitiert. Nach Angaben von Amazon wurden während des zweitägigen Shopping-Events über 375 Millionen Artikel verkauft und insgesamt Rabatte von mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar gewährt.

Prime Day-Deals - Vorbereitung für Schnäppchenjäger

Demnach könnte es sich für Schnäppchenjäger auch im Oktober wieder lohnen, beim Prime Day 2.0 dabei zu sein. Neben vielen Rabatten insbesondere bei Amazon Devices dürfte auch mit Preisreduzierungen in zahlreichen anderen Kategorien zu rechnen sein. Speziell könnte sich ein Blick auf Produkte aus den Kategorien Bekleidung und Schuhe, Küchengeräte und Kochzubehör sowie Spielwaren und Sport und Freizeitartikel lohnen.

Mit dem Prime Day 2.0 überbrückt Amazon die Zeit bis zum größten Shopping Event des Jahres, dem Black Friday, der in diesem Jahr am 24. November stattfinden wird und den Amazon traditionell mit seiner Cyber Week und speziellen Angeboten begleitet. Da zum Black Friday in der Vergangenheit häufig insbesondere Elektronikangebote für Furore sorgten, könnte sich Amazon bei seinem Prime Day 2.0 auf andere Kategorien konzentrieren.

Als Vorbereitung auf die Schnäppchentage im Oktober können Schnäppchenfans bereits jetzt erste Schritte unternehmen und sich etwa gewünschte Produkte auf die Amazon-Wunschliste zu legen, um rechtzeitig über eine eventuelle Preisminderung informiert zu werden. In diesem Zusammenhang lohnt sich auch der Download der Amazon-App, da diese Push-Benachrichtigungen für Preisänderungen bei Artikeln auf der Wunschliste anbietet. Wer sich das gewünschte Produkt dann direkt in den Warenkorb legt, für den wird das Schnäppchen für einen begrenzten Zeitraum reserviert.

Auch spezielle Angebote, die Amazon über so genannte "Blitzangebote" ausspielt, sind häufig einen Blick wert. Prime-Kunden erhalten hier ebenfalls Vorrang, sie werden im Vorfeld über bald anstehende Angebote in diesem Segment informiert. Ebenfalls eingebunden werden dürfte wieder Amazons Sprachassistentin Alexa, die in der Vergangenheit auf die Frage "Was sind meine Prime Day-Angebote?" auf besondere Rabatt-Aktionen für Alexa-Nutzer hinwies.

Aufpassen bei der Schnäppchenjagd

Käufer sollten jedoch auch ein vermeintliches Schnäppchen auf jeden Fall hinterfragen und Preisvergleiche nutzen. Denn nicht immer sind - insbesondere im Techbereich - günstige Angebote wirklich günstiger als vor einer Rabattaktion. Zumal der Prime Day in der Vergangenheit auch andere Händler auf den Plan rief, die in diesem Zeitraum ebenfalls für Preisreduzierungen bei ihren Produkten sorgten, weshalb ein Vergleich der verschiedenen Angebote - auch außerhalb der Amazon-Plattform - Sinn machen kann.

Außerhalb der Deal-Days: Ganzjährige Angebote

Aber auch unterjährig trumpft der ehemalige Online-Buchhändler mit Wochen- und Tagesdeals auf, die direkt über die Prime-Seite einzusehen sind. Mittlerweile haben es sich auch verschiedene Preisvergleichsportale zur Aufgabe gemacht, die am höchsten rabattierten Amazon-Artikel zusammenzustellen und zu verlinken, sodass die Leser direkt über Affiliate-Links bei den Produkten zuschlagen können. Dies gilt im Übrigen auch für die großen Rabatt-Events. Auch im Rahmen des Amazon-Retourenverkaufs sind Schnäppchen möglich. Hier können Kunden zurückgesendete oder gebrauchte Produkte sowie Neuware mit beschädigter Verpackung zu reduzierten Preisen erstehen.

Die meisten Portale, die solche Angebote zusammenstellen, weisen jedoch auf eine wichtige Sache hin: Kunden sollten stets die Amazon-Preise mit denen anderer Anbieter vergleichen, denn oftmals ziehen diese in der Preisgestaltung nach, wenn eine erhöhte Nachfrage besteht.

