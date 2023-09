Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Mittag

Rohstoffe im Fokus

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Am Mittag verbilligt sich der Goldpreis um -0,38 Prozent. Damit stand der Goldpreis um 13:13 Uhr bei 1.893,60 US-Dollar, nach 1.900,82 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verringert sich der Silberpreis um -0,44 Prozent auf 22,78 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 22,88 US-Dollar.

Derweil geht es für den Palladiumpreis bergauf. Der Palladiumpreis steigt 1,22 Prozent auf 1.241,50 US-Dollar, nach 1.226,50 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 1,12 Prozent auf 95,12 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 93,96 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Aufwind. Um 13:03 Uhr zieht der Ölpreis (WTI) um 1,33 Prozent auf 91,74 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 90,39 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit kann der Haferpreis Gewinne verbuchen. Um 12:33 Uhr steigt der Haferpreis um 0,35 Prozent auf 4,36 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,33 US-Dollar an der Tafel.

Indessen reduziert sich der Kaffeepreis um -0,70 Prozent auf 1,49 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kaffeepreis bei 1,51 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 0,47 Prozent auf 4,82 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Maispreis-Kurs noch bei 4,80 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Zugewinne in Höhe von 0,52 Prozent auf 13,11 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 13,03 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,46 Prozent auf 397,10 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 394,00 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 1,21 Prozent auf 0,59 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,59 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Weizenpreis um -0,31 Prozent auf 239,50 Euro. Am tags zu vor lag der Weizenpreis bei 240,25 Euro.

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 0,65 Prozent auf 0,26 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Zuckerpreis-Kurs noch bei 0,26 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 0,08 Prozent auf 2,66 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,66 US-Dollar.

Nach 440,75 Euro am Vortag ist der Rapspreis am Mittwochmittag um 0,91 Prozent auf 444,75 Euro gestiegen.

Zudem gewinnt der Heizölpreis am Mittwochmittag hinzu. Um 0,93 Prozent auf 85,86 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 85,06 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net