Mittwoch an der Börse - 10 wichtige Fakten

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,3 Prozent tiefer bei 13.187,20 Punkten.

2. Asiens Aktienmärkte geben ab

In Japan gab der Nikkei letztlich 0,62 Prozent ab auf 23.148,57 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland verbucht der Shanghai Composite aktuell (8.00 Uhr MEZ) einen Abschlag von 0,87 Prozent auf 2.908,53 Punkte, während der Hang Seng in Hongkong 0,79 Prozent tiefer steht bei 26.879,21 Einheiten.

3. Wirecard-Aktie: Kein Testat für singapurische Wirecard-Tochter?

Die Singapur-Tochter des Zahlungsdienstleisters Wirecard hat einem Pressebericht zufolge kein Testat für die Jahresbilanz 2017 erhalten. Zur Nachricht

4. Bankenaufseher warnen - Amazon & Co. Gefahr für Finanzbranche

Die Konkurrenz durch Apple, Google und Amazon könnte die Bankenbranche gefährden. Zur Nachricht

5. Trump droht China ohne Abkommen mit Erhöhung von Strafzöllen

US-Präsident Donald Trump hat China mit höheren Strafzöllen gedroht, sollte es im Handelskonflikt beider Länder keine Einigung geben. Zur Nachricht

6. Lufthansa-Schlichtung geplatz

Nach der geplatzten Schlichtung bei der Lufthansa suchen Unternehmen und die Kabinengewerkschaft Ufo nach neuen Ansatzpunkten. Zur Nachricht

7. S&P prüft Herabstufung von Daimler-Rating

Der Autobauer Daimler steht vor einer möglichen Herabstufung seiner Bonität durch S&P. Zur Nachricht

8. US-Notenbank stimmt Fusion von BBT&T und SunTrust Banks zu - größte Bankenfusion seit Finanzkrise

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat die Fusion der BBT&T und ihrer Rivalin SunTrust Banks bewilligt. Zur Nachricht

9. Ölpreise sinken etwas

Ölpreise haben am Mittwoch etwas nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 60,72 US-Dollar. Das waren 19 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um sechs Cent auf 55,15 Dollar.

10. Euro wenig verändert

Der Euro hat sich am Mittwoch wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1073 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

