Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX wird zur Wochenmitte wieder stärker erwartet. Laut vorbörslichen Indikationen dürfte der Leitindex um 0,91 Prozent höher bei 12.733,20 Zählern in den Handelstag gehen. Am Abend steht die US-Notenbank Fed im Fokus, die an ihrem Corona-Krisenkurs zunächst kaum etwas ändern dürfte. Die erste Erholungsphase, in der es das "leichte Geld" zu verdienen gebe, sei vorüber, erklärte JPMorgan-Marktstratege Eduardo Lecubarri.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Am Mittwoch schlagen die wichtigsten Börsen in Asien unterschiedliche Richtungen ein. In Tokio steigt der Nikkei aktuell (07:42 Uhr) um 0,31 Prozent auf 23.162 Indexpunkte. Bremsend wirkt hier der wieder etwas festere Yen. Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 0,43 Prozent auf 2.9443 Zähler. In Hongkong zieht der Hang Seng dagegen um 0,27 Prozent an auf 25.125 Einheiten.

3. US-Finanzinvestor will anscheinend zwei Sitze im Commerzbank-Aufsichtsrat

Die seit der Finanzkrise teilverstaatlichte Commerzbank bekommt einem Bloomberg-Bericht zufolge Ärger mit dem zweitgrößten Aktionär. Der seit Sommer 2017 an der Bank beteiligte Finanzinvestor Cerberus sei mit der Führung der Bank sehr unzufrieden und wolle deshalb zwei Sitze im Aufsichtsrat, berichtete die Nachrichtenagentur. Zur Nachricht

4. HORNBACH startet furios ins Geschäftsjahr

Der Baumarktbetreiber HORNBACH Holding hält trotz eines kräftigen Umsatz- und Gewinnsprungs im ersten Geschäftsquartal an seiner Jahresprognose fest. Als Grund nannte das Unternehmen in einer am Dienstagabend veröffentlichten Mitteilung die erheblichen und schwer abschätzbaren konjunkturellen Risiken durch die Coronakrise im weiteren Geschäftsverlauf. Zur Nachricht

5. Apple-Aktie eilt von Rekord zu Rekord - iPhone-Hersteller jetzt mehr wert als DAX

Die Corona-Krise ist noch nicht ausgestanden und doch schwingt sich die Aktie des iPhone-Herstellers Apple zu immer neuen Höhen auf. Der Kurs stieg am Dienstag in der Spitze auf 345,61 Dollar - Apple war damit mehr wert als alle 30 Konzerne im deutschen Leitindex DAX zusammen. Zur Nachricht

6. ams verlängert Vorstandsvertrag von CBO Hamersma

Der Aufsichtsrat des Sensorherstellers ams hat den Vorstandsvertrag von Mark Hamersma als Chief Business Development Officer bis zum Jahresende 2023 verlängert. Zur Nachricht

7. Piloten-Gewerkschaft warnt Lufthansa vor Auslagerung von Jobs

Die Piloten-Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat die Deutsche Lufthansa vor dem Tarifgipfel am Mittwoch vor einer Auslagerung von Arbeitsplätzen zu schlechteren Bedingungen gewarnt. Zur Nachricht

8. China: Preisentwicklung trübt sich weiter ein

In China deutet eine weiter schwache Entwicklung der Preise auf eine schleppende Erholung der Wirtschaft von den Folgen der Corona-Krise hin. Die Erzeugerpreise sind im Mai so stark gefallen wie seit vier Jahren nicht mehr. Sie seien im Vergleich zum Vorjahr um 3,7 Prozent gesunken, teilte das Statistikamt am Mittwoch in Peking mit. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise wurden am Mittwoch von der Aussicht auf steigende Ölreserven in den USA belastet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 40,63 Dollar. Das waren 55 Cent weniger als am Vortag.

10. Euro wenig verändert

Der Euro hat sich am Mittwoch nur wenig verändert. Die Gemeinschaftswährung wurde am Morgen bei 1,1345 Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Der Euro konnte damit die Gewinne vom Dienstag halten.

