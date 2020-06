Piloten-Gewerkschaft warnt Lufthansa vor Auslagerung von Jobs

"Bereits vor über einem Monat hat die VC ein Paket im Wert von knapp 350 Millionen Euro auf den Tisch gelegt, das der Konzernvorstand bislang nicht angenommen hat. Anstehende Projekte sollten mit diesem Betrag partnerschaftlich angegangen werden", fordert die Gewerkschaft. Eine Verwendung dieses Beitrags zur Auslagerung von Arbeitsplätzen zu schlechteren Bedingungen sei inakzeptabel.

CEO Carsten Spohr hat sich der Gewerkschaft zufolge in einem Lufthansa-Forum enttäuscht geäußert, dass der erste Gipfel Ende April bislang zu keinen Ergebnissen geführt habe. "Wir wollen den Kranich in der Luft halten. Wegen der bestehenden Schwierigkeiten sind wir bereit, unser Paket im angebotenen Umfang und ohne weitere Bedingungen zunächst bis Ende 2020 umzusetzen", so VC-Präsident Markus Wahl laut Mitteilung.

Spohr hatte kürzlich angekündigt, die Belegschaft um mehr als die bisher kommunizierten rund 10.000 Mitarbeiter zu verkleinern. Eine konkrete Zahl für den Stellenabbau wollte der Manager mit Verweis auf die noch anstehenden Gespräche mit Gewerkschaften vor kurzem nicht nennen. In Medien war von einem Personalüberhang von bis zu 20.000 Stellen die Rede. Zum Jahresende 2019 beschäftigte der Konzern weltweit rund 137.000 Menschen. Die Gewerkschaft sorgt sich zudem um eine Auslagerung von Jobs zu schlechteren Bedingungen.

