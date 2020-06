Am Mittwoch gab der deutsche Leitindex nach.

Zwar eröffnete der DAX höher, konnte die Gewinne jedoch nicht halten. Er gab letztlich 0,7 Prozent auf 12.530,16 Punkte nach. Dagegen zeigte sich der TecDAX 0,24 Prozent tiefer bei 3.154,48 Zählern, nachdem er mit einem Plus in den Mittwochshandel gestartet war.

Vor der Bekanntgabe der Ergebnisse der Fed-Sitzung am Abend hielten sich die Anleger zurück, auch wenn vonseiten der US-Notenbank keine großen Veränderungen erwartet wurden. "Das ist heute so ein Tag, der erst abends richtig beginnt", so Thomas Altmann von QC Partners. Letztendlich hielt die US-Notenbank den Leitzins stabil.

