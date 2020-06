Nach Semi, Cybertruck und Roadster: Wird das neue Tesla-Modell ein Van?

Aktien in diesem Artikel Tesla 833,00 EUR

• Die Details: Das neue Auto könnte sich am Model X und dem VW Typ 2T1 orientieren• Der neue E-Van ist für ein Tunnel-Projekt von The Boring Company konzipiert• Musk hat das Projekt in der Öffentlichkeit noch nicht bestätigt

Einige Jahre ist es bereits her, dass Elon Musk das letzte Mal von einer Art ‚Minibus‘ sprach: Im Jahr 2016 hatte er ein solches Auto für 2017 angekündigt, das Projekt wurde dann aber offensichtlich doch nicht realisiert, stattdessen gab es den E-LKW Semi. Glaubt man den Aussagen von Curt Hagman, County Supervisor von San Bernardino, Kalifornien, so könnte das neue Modell nun doch bald kommen.

Minibus könnte dem Model X ähneln

Aussehen sollte der Bus in Musks Vorstellung damals electrek zufolge wohl ähnlich wie der Model X - möglicherweise wird sich der nun von Hagman erwähnte Bus auch ein wenig am VW Typ 2T1 (auch: Bulli) orientieren.

Tiefere Einblicke in das Aussehen des neuen Gefährts lassen sich in Verbindung mit der Zielgruppe machen: Wie Hagman gegenüber Mercury News berichtet, gibt es ein neues Tunnel-Projekt von Musks The Boring Company in Kooperation mit Tesla.

Tesla said to be working on a 12-passenger van for The Boring Company: https://t.co/hB1ag2NGaK pic.twitter.com/RxhndOA0xc - Autoblog (@therealautoblog) June 8, 2020

Als öffentliches Verkehrsmittel: Ein 12-Sitzer

Verbunden werden soll der Ort Rancho Cucamonga mit dem Ontario International Airport, das Tunnelsystem dient als öffentliches Verkehrsmittel.

Hagman zufolge werden wohl zwölf Personen mit ihrem Gepäck in einem E-Van Platz haben. Konzeptvideos, die The Boring Company bereits vor ein paar Jahren veröffentlichte, zeigen einen Aufzug, der die Fahrzeuge inklusive Fahrgäste in das Tunnelsystem und auch wieder hinaus hebt.

Dabei soll der Tunnel wohl 14 Fuß (gute 4 Meter) breit und 35 Fuß (ungefähr 10,5 Meter) unter der Erde gebaut sein, so Hagman gegenüber Mercury News.

Projekt bislang weder von The Boring Company noch von Tesla bestätigt

Insgesamt könnte das Tunnelsystem nach Aussagen des Politikers wohl bis zu 1.200 Personen täglich transportieren können - bei einer Fahrtzeit von nur 90 Sekunden bis zu zwei Minuten für die angeblich 2,8 Meilen (also 4,5 km) lange Strecke. Glaubt man Hagman, wird es nun also doch endlich eine Art Tesla-Minibus geben - obwohl bislang weder The Boring Company noch Tesla das neue Projekt per Pressemitteilung bestätigt haben.

