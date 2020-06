Deutsche Bank-Experte: DAX nicht mehr billig - dennoch gibt es noch Potenzial

• DAX mit Erholungsrally nach dem Crash• Bewertung des deutschen Leitindex schnellt hoch• Bestimmte Sektoren mit größerem Kurspotenzial als Gesamtmarkt

Es ist noch gar nicht allzu lange her, da erreichte der DAX ein neues Rekordhoch nach dem anderen, bis er am 17. Februar bei seinem Allzeithoch bei 13.795,24 Punkten angekommen war. Doch kurz darauf ging es bereits steil abwärts: Anleger flüchteten aufgrund der Sorgen um die unabsehbaren wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise in Scharen aus dem Aktienmarkt. Der deutsche Leitindex durchbrach eine runde Marke nach der anderen und fiel bis unter 9.000 Punkte. Seinen Tiefpunkt bei 8.255,65 Zählern erreichte er exakt vier Wochen nach seinem Allzeithoch.

Starke Erholung

Doch so rasant es auch binnen weniger Wochen abwärts ging, konnte der DAX seit seinem 52-Wochen-Tief innerhalb von zwölf Wochen bereits wieder um rund 55 Prozent zulegen auf 12.819,59 Indexeinheiten und nimmt damit bereits wieder die 13.000-Punkte-Marke ins Visier (Stand: Schlusskurs vom 8. Juni 2020). Seit Jahresbeginn beläuft sich das Minus des DAX derzeit nur noch auf rund drei Prozent.

Nachdem die Reaktion der Anleger auf die herannahende Corona-Krise, laut manchen Experten, unverhältnismäßig heftig ausfiel, setzte die Gegenbewegung ein - auch hier wurde am Markt davon gesprochen, dass der schnell wieder einsetzende Optimismus der Anleger etwas früh und deutlich ausfalle. Einige Experten fürchteten, dass es zu einem erneuten Crash kommen könnte. Doch bisher scheint die positive Stimmung aufgrund der Lockerungen der Corona-Beschränkungen zu überwiegen, auch wenn bis dato noch keine Lösung - in Form eines Medikaments oder einer Impfung - für das Problem gefunden ist.

DAX nicht mehr billig

Dr. Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank, erklärt in einem Newsletter, dass der Anstieg des DAX allerdings dafür gesorgt habe, dass dessen Bewertung hochgeschnellt sei: "Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der erwarteten Gewinne in den kommenden zwölf Monaten liegt mittlerweile bei 17,5 - 43 Prozent über dem Mittel der vergangenen 15 Jahre". Derweil sei auch die Aktienrisikoprämie stark gesunken. Aktuell liege sie bei knapp sieben Prozent und damit 14 Prozent unter dem historischen Mittel. Die Dividendenrendite, die mit 3,4 Prozent derzeit 13 Prozent unter Median liege und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, das mit 1,5 Prozent ein Prozent unter Median liege, signalisiere, "dass der DAX inzwischen nicht mehr günstig bewertet ist".

Aufgrund dessen sieht der Experte künftig "bei Sektoren, die in der bisherigen Erholung am wenigsten partizipiert haben, größeres Kurspotenzial als beim Gesamtmarkt".

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images