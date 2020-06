Macy's erholt sich von Corona-Schock - Aktie schließt dennoch tiefrot

Am 1. Juni seien bereits 450 Filialen wieder geöffnet gewesen und dort liefen die Geschäfte besser als erwartet, verkündete Macy's-Chef Jeff Gennette am Dienstag in New York. Zudem hätten sich die Online-Verkäufe während der Krise stark entwickelt.

Das bedeutet nicht, dass beim traditionsreichen Shopping-Riesen mit der berühmten Flaggschiff-Filiale inmitten Manhattans Einkaufsmeile an der 34th Street plötzlich alles gut ist. Macy's erwartet einen hohen Quartalsverlust von 652 Millionen Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch 136 Millionen Dollar verdient. Bei den Erlösen wird mit einem Einbruch von 5,5 Milliarden auf 3,0 Milliarden Dollar gerechnet. Endgültige Zahlen sollen am 1. Juli folgen.

Die Macy's-Aktie schoss an der NYSE am Dienstag zeitweise um 7 Prozent nach oben, bevor die Anleger ihre Meinung änderten und das Papier doch noch kräftig ins Minus schickten. Zum Handelsschluss stand ein Verlust von 7,12 Prozent bei 8,87 US-Dollar an der Tafel.

