Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten - Was macht die Fed?

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich stabil

Der DAX legt rund eine Stunde vor Handelsstart zeitweise 0,04 Prozent auf 16.218,00 Punkte zu.

2. Börsen in Fernost im Minus

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei aktuell (7.21 Uhr MEZ) 0,03 Prozent auf 32.671,61 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenfalls für den Shanghai Composite 0,34 Prozent auf 3.220,40 Zähler abwärts. In Hongkong gibt der Hang Seng 0,77 Prozent auf 19.284,02 Stellen ab.

3. US-Notenbank verkündet Leitzinsentscheid

Beim Ergebnis der Zinssitzung der Fed dürfte es wohl keine großen Überraschungen geben. Am Markt wird fest mit einer Erhöhung des Leitzinses um 0,25 Prozent auf eine Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent gerechnet. Zur Nachricht

4. Microsoft kann Gewinn steigern

Microsoft setzt auf einen langfristigen Schub für sein Geschäft durch KI-Software wie ChatGPT. Zur Nachricht

5. Google-Mutter Alphabet schlägt Erwartungen

Google kann sich weiter auf seine Stärken verlassen: Im vergangenen Quartal gab es deutliche Zuwächse bei Werbung rund um die Internetsuche und bei der Videoplattform Youtube. Zur Nachricht

6. Deutsche Bank-Ergebnis über Erwartungen

Die Deutsche Bank hat im zweiten Quartal unter Restrukturierungskosten, einer höheren Risikovorsorge und dem schwachen Marktumfeld gelitten. Zur Nachricht

7. Uniper erhöht Jahresziele

Profitable Absicherungsgeschäfte bei der Stromerzeugung aus Kohle und Gas haben den Energiekonzern Uniper im ersten Halbjahr unerwartet stark angeschoben. Zur Nachricht

8. Deutsche-Bank-Tochter DWS zieht mehr Kundengelder an

Die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS hat auch im zweiten Quartal wieder mehr Geld von Anlegern eingesammelt. Zur Nachricht

9. Ölpreise schwächeln

Die Ölpreise haben am Mittwochmorgen leicht nachgegeben und sich damit etwas von ihren jüngsten dreimonatigen Höchstständen entfernt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 83,12 US-Dollar. Das waren 52 Cent weniger als am Abend zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 50 Cent auf 79,13 Dollar.

10. Euro stabil

Der Euro hat sich am Mittwoch vor neuen Entscheidungen der US-Notenbank Fed zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1050 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1051 Dollar festgesetzt.