Vor Fed-Entscheid: DAX stabil erwartet --Asiens Börsen sinken -- Deutsche Bank-Ergebnis über Erwartungen -- Microsoft setzt auf KI-Boom -- Google wächst dank Online-Werbung -- Snap im Fokus

Am deutschen Aktienmarkt dürften zur Wochenmitte keine großen Sprünge gemacht werden.

Der DAX pendelt vorbörslich um die Nulllinie. Der TecDAX zeigt sich vor Börsenstart ebenfalls ohne größere Veränderung.

Alle Augen sind am Mittwoch auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed gerichtet, die am Abend (20.Uhr MEZ) ihre Entscheidung verkündet. Es wird am Markt fest mit einer weiteren Erhöhung um 25 Basispunkte gerechnet. Interessanter ist jedoch, ob der Zinsgipfel damit erreicht ist, oder weitere Erhöhungen angedeutet werden. Der Kampf gegen die Inflation hatte jüngst Früchte getragen, weshalb am Markt gehofft wird, das Drehen an der Zinsschraube könnte nun bald vorüber sein. Am Donnerstag folgt dann der Zinsentscheid der EZB. Auch hier dürften die Leitzinsen weiter angehoben werden.

Daneben stehen am Mittwoch erneut zahlreiche Unternehmen mit ihrer Bilanzvorlage im Blick der Anleger. Hier hat unter anderem die Deutsche Bank Zahlen vorgelegt.

