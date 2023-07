Zahlenausblick

Mercedes-Benz Group-Aktie: Mercedes Benz stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

26.07.23 18:41 Uhr

Bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) stehen Quartalszahlen ins Haus. Was Analysten in Aussicht stellen.

Werbung

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) stellt am 27.07.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal vor. Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,16 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 6,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 38,67 Milliarden EUR gegenüber 36,44 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum. Der Ausblick von 18 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,83 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 13,55 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 154,61 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 150,02 Milliarden EUR in den Büchern standen. Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com