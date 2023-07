NASDAQ-Wert Apple-Aktie: Morgan Stanley bullish für Apples Chancen in Indien

Top-Pick

Erst kürzlich konnte die Aktie des iKonzerns ein neues Rekordhoch aufstellen. Ursache war die Nachricht, Apple würde an einer eigenen KI arbeiten, die es mit Textroboter ChatGPT aufnehmen soll. Geht es nach Morgan Stanley, ist dies jedoch bei Weitem nicht das einzige Eisen, welches der Tech-Konzern im Feuer hat. So sieht die Investmentbank insbesondere auf dem indischen Subkontinent große Chancen für den Smartphone-Hersteller.

Zahlreiche Chancen in Indien

Der indische Subkontinent birgt nach Ansicht zahlreicher Experten große Zukunftschancen. Zu diesem Schluss kommt beispielsweise Goldman Sachs-CEO David Solomon im Interview mit der "Economic Times" anlässlich einer Indien-Reise: "Dieses bevölkerungsreiche Land befindet sich derzeit auf einem sehr, sehr hohen Wachstumspfad. Unsere Wirtschaftsexperten sagen für die nächsten drei Jahre ein Wachstum von 6 bis 7 Prozent voraus". Daneben prognostiziert Goldman Sachs Research, dass Indien bis 2075 hinter China zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt aufsteigen und damit auch die USA überholt haben dürfte.

Auch die deutsche Bundesbank sieht für Indien eine große Zukunft voraus, insbesondere mit Blick auf den Welthandel, da sich schon jetzt zahlreiche Elektronik-Unternehmen in dem Land angesiedelt hätten: "Für das bevölkerungsreichste Land der Welt verbinden sich damit Hoffnungen auf einen schnelleren Industrialisierungs- und Konvergenzprozess. Indien könnte dadurch in den nächsten Jahren ein gewisses Gegengewicht zu China bilden", heißt es im Monatsbericht der deutschen Notenbank.

Morgan Stanley optimistisch für Apples Chancen in Indien

Da ist es kein Wunder, dass die US-Investmentbank Morgan Stanley auch für den Tech-Giganten Apple hier große Chancen wittert. Das legte die Bank jüngst in einem Bericht zum iKonzern dar, der MarketWatch vorliegt. Derzeit nimmt Indien bei den Einnahmen Apples mit sechs Milliarden US-Dollar noch einen relativ geringen Stellenwert ein, insbesondere wenn man dies dem Umsatz in Höhe von 75 Milliarden US-Dollar in der Region China entgegensetzt. Dies könne sich nach Ansicht von Morgan Stanley-Analyst Erik Woodring in nächster Zeit jedoch ändern: "Wir glauben, dass sich dies ändern wird, da die jüngsten Investments in Markenbewusstsein, lokale Verarbeitung und Erschwinglichkeitsprogramme, in Kombination mit dem wirtschaftlichen Boom Indiens und der voranschreitenden Digitalisierung , die Bühne dafür bereiten, dass Indien Apples neuer Wachstumsmarkt wird".

So schätzt der Experte, dass Indien in den nächsten fünf Jahren 15 Prozent von Apples Einnahmenwachstum vorantreiben wird und dass sich in den nächsten zehn Jahren mehr als 170 Millionen iNutzer zum Apple-Universum hinzugesellen werden. Außerdem dürfte sich das Wachstum auf dem indischen Markt im nächsten Jahrzehnt versiebenfachen und letztlich einen jährlichen Umsatz von 40 Milliarden US-Dollar erreichen.

Der Optimismus Woodrings ist auch seiner Schätzung geschuldet, Indiens Verbraucher dürften künftig eine größere Kaufkraft haben und damit auch eher die Möglichkeit haben teurere Anschaffungen zu tätigen. So könne sich das Pro-Kopf-Einkommen Indiens bis 2030 verdoppeln, während die Anzahl der indischen Haushalte, die mehr als 35.000 US-Dollar zur Verfügung hätten, im selben Zeitraum um 400 Prozent steige. All dies würde sich laut dem Morgan Stanley-Experten letztlich positiv auf den indischen Smartphone-Markt auswirken, sodass dieser bis 2032 auf 90 Milliarden US-Dollar anschwellen dürfte. Darüber hinaus habe das Kreditinstitut eine Umfrage in Auftrag gegeben, deren Ergebnis zeige, dass indische Verbraucher das Bedürfnis und die Möglichkeiten hätten, sich ein iPhone zuzulegen, wie CNBC schreibt.

"Zusammengefasst bedeutet dies, dass Indien für den Wachstumsalgorithmus Apples in den nächsten 5+ Jahren genauso wichtig sein wird, wie es China in den letzten 5+ Jahren war. Wir glauben, dass der Markt dies heute nicht genug schätzt", zitiert der US-Sender aus dem selben Bericht.

Morgan Stanley erhöht Apple-Kursziel

All dies veranlasste den Analysten dazu, sein Kursziel im Basisszenario von 190 auf 220 US-Dollar anzuheben. Im Bullen-Szenario kann sich der Morgan Stanley-Experte gar einen Sprung auf 270 US-Dollar vorstellen, mit einem Indien-Umsatz von 85 Milliarden US-Dollar und 170 Millionen neuen indischen Apple-Usern in den nächsten zehn Jahren. Wenig überraschend gehört Apple zu den Top-Picks Morgan Stanleys.

