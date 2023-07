Bei diesen Aktien sehen Analysten von Goldman Sachs noch kräftiges Aufwärtspotenzial

Kursgewinne möglich

Der US-Aktienmarkt hatte 2023 trotz Rezessionsängsten bisher einen starken Lauf. Doch obwohl viele Aktien in den letzten Monaten bereits kräftig zulegen konnten, gibt es laut den Experten von Goldman Sachs nach wie vor Anteilsscheine, deren weiteres Potenzial am Markt unterschätzt wird.

• Goldman Sachs identifiziert zwei Eigenschaften bei Aktien, die für Kurspotenzial sprechen

• Wachstumschancen und Margenentwicklung im Fokus

• Vertex und BioMarin Pharmaceutical als Kaufempfehlungen

Der breite US-Index S&P 500 hat seit Jahresbeginn rund 18,6 Prozent hinzugewonnen (Stand: Schlusskurs vom 24. Juli 2023), für zahlreiche Aktien ging es jedoch noch stärker nach oben. In diesem Umfeld noch Aktien zu finden, die nicht überbewertet sind und immer noch starkes Kurspotenzial bieten, kann sich für Anleger schwierig gestalten. "Wir glauben, dass die jüngste Outperformance des Wachstums zu einer Verknappung von hohem Wachstum führt, das noch angemessen bewertet ist", sagte laut "TipRanks" auch Deep Mehta, der Vizepräsident der US-Investmentbank Goldman Sachs. Er riet Anlegern daher vor allem, sich nach Aktien umzusehen, die im Begriff seien, in ihre Kennzahlen hineinzuwachsen. Außerdem werde laut Mehta bei den Unternehmen vor allem die Marge in diesem und dem nächsten Jahr im Fokus bleiben. "Während die operativen Margen [...] voraussichtlich steigen werden, dürfte die Dynamik je nach Unternehmen unterschiedlich ausfallen. Daher betrachten wir Unternehmen, die in der Lage sind, sowohl Umsatzwachstum als auch Margensteigerungen zu erzielen, als besser positioniert", so der Goldman Sachs-Vizepräsident. Analysten der US-Investmentbank haben auch tatsächlich zwei Aktien gefunden, bei denen sie in den kommenden zwölf Monaten besonders starkes Wachstumspotenzial sehen.

Vertex-Aktie bleibt für Goldman Sachs wegen Margenausweitung trotz starkem Lauf ein Kauf

Ein Unternehmen, das für Goldman Sachs vor allem aufgrund seiner Marge interessant ist, ist der US-Konzern Vertex. Vertex bietet verschiedene Software-Produkte für die Einhaltung von Steuervorschriften und die Erstellung von Steuererklärungen für Unternehmen an und biete damit laut "TipRanks" Lösungen für die gängigsten Steuerprobleme, mit denen Unternehmen aller Größe und aus allen Wirtschaftssektoren konfrontiert seien.

Obwohl die Vertex-Aktie in diesem Jahr bereits um rund 39 Prozent gestiegen ist (Stand: Schlusskurs vom 25. Juli 2023) - und damit deutlich stärker als der S&P 500 - empfiehlt Goldman Sachs-Analyst Adam Hotchkiss den Titel zum Kauf. "Wir betrachten dies als eine der seltenen Geschichten im Softwarebereich, bei der es in Bezug auf Betriebsausgabenpositionen und Bruttomargen erheblichen, strukturellen kurzfristigen Rückenwind bei den Margen gibt, der unserer Meinung nach im Konsens übersehen wird", so der Experte laut "TipRanks". Das Chance-Risiko-Verhältnis tendiere bei Vertex trotz der bereits starken Performance weiter in die richtige Richtung, so Hotchkiss weiter.

Tatsächlich konnte Vertex in den vergangenen Jahren mit einem stetigen Umsatzwachstum glänzen. Allein im ersten Quartal 2023 setzt das Unternehmen mit insgesamt 132,8 Millionen US-Dollar rund 15,5 Prozent mehr um als im Vorjahreszeitraum und übertraf damit die Prognose um etwa eine dreiviertel Millionen US-Dollar. Die Cloud-Umsätze legten sogar um 25,9 Prozent auf 48,2 Millionen US-Dollar zu. Auf Non-GAAP-Basis, also bereinigt um Sondereffekte, erzielte Vertex im abgelaufenen Quartal einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,08 US-Dollar. Die Non-GAAP-Bruttomarge lag bei 78,8 Prozent - und damit knapp über dem Vorjahreswert -, die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 15,2 Prozent. Die Bilanz für das zweite Quartal 2023 will das Unternehmen am 9. August vorlegen.

Adam Hotchkiss von Goldman Sachs sieht vor allem in der Margenentwicklung den Schlüssel zur künftigen Entwicklung der Aktie. "Wir gehen weiterhin davon aus, dass die Bruttomargen hier ein wichtiger Treiber sein werden, da sich das Unternehmen seine in den letzten zwei Jahren beschleunigten Infrastrukturinvestitionen zunutze macht", so der Analyst. Zusammen mit dem "Buy"-Rating vergab er für die Vertex-Aktie ein Kursziel von 25 US-Dollar. Dieses liegt rund 24 Prozent über dem letzten Schlusskurs des Papiers bei 20,16 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 25. Juli 2023).

Mit seinem Optimismus für Vertex ist Hotchkiss nicht allein. Zwar liegt das durchschnittliche Kursziel aller bei "TipRanks" erfassten Analysten für die Aktie mit 23,44 US-Dollar etwas tiefer, allerdings empfehlen auch hier sechs von zehn Experten den Anteilsschein zum Kauf. Nur einer rät zum Verkaufen, die restlichen drei haben ein "Hold"-Rating für das Papier vergeben.

BioMarin Pharmaceutical überzeugt mit starkem Produktportfolio

Bei der zweiten von Goldman Sachs empfohlenen Aktie steht weniger die Marge, dafür umso mehr das Wachstumspotenzial im Vordergrund. Es handelt sich dabei um den Anteilsschein von BioMarin Pharmaceutical, einem US-Unternehmen, das an Medikamenten zur Behandlung seltener genetisch verursachter Krankheiten forscht. Das Unternehmen ist in 78 Ländern mit bereits zugelassenen Produkten am Markt und unterhält laut "TipRanks" gleichzeitig eine aktive Forschungspipeline, die durch die Kommerzialisierung seiner Medikamente finanziert wird. Der wichtigste Umsatzbringer ist laut dem Unternehmen aktuell VOXZOGO, ein Medikament zur Behandlung von Kindern mit Achondroplasie, einer genetischen Erkrankung, die zu extremer Kleinwuchsform führt. Außerdem setzt BioMarin große Hoffnungen in ROCTAVIAN, das bei einer schweren Form der Blutgerinnungsstörung Hämophilie A eingesetzt wird und Ende Juni die Genehmigung von der US-Gesundheitsbehörde FDA erhalten hat. In Deutschland war ROCTAVIAN bereits zuvor auf dem Markt.

Im ersten Quartal 2023 erzielte BioMarin Pharmaceutical einen Gesamtumsatz in Höhe von 596,4 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Plus von rund 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr, laut "TipRanks" übertraf das Unternehmen damit außerdem die Prognosen um 26 Millionen US-Dollar. Im Berichtszeitraum verzeichnete BioMarin dabei bei fünf von sieben zugelassenen Medikamenten Umsatzsteigerungen - bei VOXZOGO schossen die Verkäufe sogar um 346 Prozent in die Höhe. Auf Non-GAAP-Basis lag der Gewinn im ersten Jahresviertel bei 0,60 US-Dollar je Aktie - und damit über dem Vorjahreswert von 0,52 US-Dollar je Aktie.

Die BioMarin-Aktie zeigte sich 2023 bislang jedoch nicht so stark: Seit Jahresbeginn hat sie rund 15,1 Prozent an Wert verloren und stand zuletzt bei 87,83 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 25. Juli 2023). Goldman Sachs sieht hier dennoch ein vielversprechendes Wachstumspotenzial. "Wir halten BioMarin auf dem aktuellen Niveau für attraktiv als profitables Wachstumsunternehmen", so Analystin Salveen Richter laut "TipRanks". Sie hob vor allem das "Potenzial für eine Ausweitung" der Anwendungsmöglichkeiten von VOXZOGO bei jüngeren Patienten und anderen genetischen Ursachen für Kleinwüchsigkeit hervor, sowie die US-Zulassung von ROCTAVIAN, die "eine solide Markteinführung im zweiten Halbjahr" verspreche. Ihre Kaufempfehlung für BioMarin versah die Expertin der US-Investmentbank mit einem Kursziel von 159 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 81 Prozent.

Insgesamt besitzt die BioMarin-Aktie bei "TipRanks" eine "Strong Buy"-Empfehlung, da 14 der erfassten 18 Analysten den Titel zum Kauf empfehlen. Die übrigen vier empfehlen, den Anteilsschein zu halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt hier bei 119 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

