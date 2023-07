Nintendo und das Metaverse: Steht eine neue Ära bevor?

Metaverse

Nintendo hat sich durch seine kreativen und unverwechselbaren Herangehensweisen in der Gestaltung von Videospielen und Spielkonsolen einen Namen gemacht. Nun zeichnet sich ab, dass das Unternehmen sein Augenmerk verstärkt auf das Metaverse richten könnte - eine verschmelzende virtuelle Landschaft, die Elemente aus virtueller Realität (VR), erweiterter Realität (AR) und dem Internet kombiniert.

Werte in diesem Artikel

• Nintendo zeigt Interesse am Metaverse

• Präsident sieht Herausforderungen in der Umsetzung

• Umsatzpotenzial wird bis 2024 auf 800 Milliarden US-Dollar geschätzt



Was ist das Metaverse?

Das Metaverse ist eine virtuelle Umgebung, die sich in Form von 3D-Welten manifestiert und kontinuierlich als gemeinschaftlich genutzter, sozialer Raum fungiert. Es kann als die fortgeschrittene Entwicklungsstufe des Internets und der sozialen Netzwerke betrachtet werden, die durch die Anwendung von Echtzeit-3D-Software Wirklichkeit wird. Dabei treten Nutzer in einer vollständig immersiven digitalen Realität als Avatare auf und interagieren mit anderen Avataren. Denkbar sind in diesem Zusammenhang verschiedene Aktionen - von sozialer Interaktion über Gaming bis hin zu Wirtschaftstransaktionen.

Nintendo sieht Potenzial im Metaverse

Auf der 83. Jahreshauptversammlung von Nintendo wurde das Metaverse diskutiert, wobei Präsident Shuntaro Furukawa auf das Potenzial des Metaverse für das Unternehmen hinwies. So betonte Furukawa, dass Nintendo das Potenzial erkenne, sich aber gleichzeitig dessen bewusst sei, dass es nicht einfach werde, das Metaverse auf eine Art und Weise zu gestalten, die den Kunden Freude bereitet und neue Erlebnisse bietet.

Nintendo steht nun vor der Herausforderung, herauszufinden, wie das Metaverse zur Unternehmensphilosophie und in das Nintendo-Universum passt. Furukawa erklärte, dass Nintendo bereit sein könnte, eine solche Integration in Erwägung zu ziehen, wenn das Unternehmen einen Weg finde, das Metaverse mit einem "Nintendo-ähnlichen Ansatz" auszudrücken, also auf eine Art und Weise, die von vielen Verbrauchern leicht verstanden wird.

Trotz des Interesses von Nintendo am Konzept des Metaverse betonte Furukawa, dass es für das Unternehmen zum gegenwärtigen Zeitpunkt schwierig wäre, einen solchen Ansatz zu verfolgen. Bei der Aktionärshauptversammlung sagte er, dass die Konzipierung von Metaverse-bezogenem Spaß und neuen Erlebnissen für die Verbraucher eine komplizierte Aufgabe darstellen könnte.

Chancen und Risiken

Neben den Chancen, die das Metaverse bieten könnte, stellt es auch Herausforderungen dar. So gebe es Fragen bezüglich der Privatsphäre und Sicherheit in einer vollständig digitalen Welt, wie CSO Deutschland berichtet. Zudem ist die Technologie, die für das Metaverse benötigt wird - von VR- und AR-Headsets bis hin zu schnellen Internetverbindungen - für viele Menschen immer noch nicht zugänglich oder erschwinglich.

Gleichzeitig kann das Metaverse auch große Chancen bieten. Es ermöglicht völlig neue Formen der sozialen Interaktion, des Lernens und der Arbeit. Für Nintendo könnte ein Engagement im Metaverse die Chance bieten, seine Marken und Charaktere auf neue Weise zu nutzen und eine neue Generation von Spielern zu erreichen.

Laut einem Artikel von Bloomberg Intelligence, basierend auf Daten von Newzoo, IDC, PWC, Statista und Two Circles, könnte das globale Umsatzpotenzial des Metaverse im Jahr 2024 800 Milliarden US-Dollar betragen, ein deutlicher Anstieg gegenüber den etwa 500 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. Der primäre Markt für Online-Spielehersteller und Gaming-Hardware könnte demnach bis 2024 über 400 Milliarden US-Dollar betragen, während der Rest auf Live-Entertainment und soziale Medien entfällt.

D. Maier / Redaktion finanzen.net