Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Sonntagmittag entwickeln

15.06.25 12:43 Uhr

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag

Der Bitcoin-Kurs ging um 12:26 um -0,36 Prozent auf 105.089,87 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 105.472,67 US-Dollar. Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 3,0 Prozent auf 13,50 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 46,4 Prozent. Indes steigt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 430,69 US-Dollar am Vortag auf 439,61 US-Dollar nach oben (2,07 Prozent). Währenddessen wird Ethereum bei 2.518,64 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,62 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.534,48 US-Dollar). Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 12:26 zieht Litecoin um 0,12 Prozent auf 85,37 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 85,27 US-Dollar gemeldet wurde. Zeitgleich verstärkt sich der Ripple-Kurs um 0,96 Prozent auf 2,163 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2,142 US-Dollar. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,6250 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,6258 US-Dollar beziffert. Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 312,85 US-Dollar am Vortag auf 315,69 US-Dollar nach oben (0,91 Prozent). In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1697 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 12:26 auf 0,1693 US-Dollar beziffert. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0052 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:25 auf 0,0051 US-Dollar beziffert. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2567 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:26 auf 0,2567 US-Dollar beziffert. In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Sonntagmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0053 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0051 US-Dollar. Zudem zeigt sich der Dash-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Dash um -0,11 Prozent auf 20,21 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 20,23 US-Dollar gemeldet wurde. Daneben wertet NEO um 12:25 ab. Es geht -0,49 Prozent auf 5,548 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 5,575 US-Dollar stand. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net 1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

