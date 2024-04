10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor Sprung über 18.000

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es nach dem Minus vom Vortag zu einer Gegenbewegung kommen. Der deutsche Leitindex DAX war am Vortag unter die Marke von 18.000 Punkten gerutscht, am Freitag deutet sich vorbörslich eine Rückeroberung des psychologisch wichtigen Zählerstandes an. Dabei dürften Anleger mit Spannung in die USA blicken, wo am Nachmittag die US-Banken mit ihren Bilanzen den Startschuss in die Berichtssaison geben.

2. Börsen in Asien uneinheitlich

Die asiatischen Börsen schlagen auch am Freitag unterschiedliche Richtungen ein. In Tokio schafft es der Nikkei 225 auf grünes Terrain und schließt 0,18 Prozent höher bei 39.513,38 Punkten. Auf dem chinesischen Festland sind Anleger weitgehend unentschlossen, der Shanghai Composite zeigt sich nur wenig bewegt und gewinnt aktuell marginale 0,23 Prozent auf 3.041,27 Indexpunkte. Kräftige Verluste werden unterdessen aus Hongkong gemeldet, wo es für den Hang Seng zwischenzeitlich 1,52 Prozent auf 16.835,14 Zähler abwärts geht.

3. Vartas Sanierungsbemühungen reichen nicht mehr aus

Der Batteriekonzern Varta hält das eigene Umstrukturierungskonzept nicht mehr für ausreichend.

4. thyssenkrupp Steel will Kapazitäten verringern - Arbeitsplatzabbau

Deutschlands größter Stahlhersteller thyssenkrupp Steel will seine Produktionskapazitäten in Duisburg deutlich reduzieren.

5. Frankreich erhöht Beteiligung an EssilorLuxottica

Das staatliche französische Finanzinstitut Caisse des Depots et Consignations (CDC) hat laut einem Zeitungsbericht mehr als 600 Millionen Euro in EssilorLuxottica investiert und hält nun 2,4 Prozent an dem Brillenhersteller.

6. Amazon-Chef: EU-Blockade des iRobot-Kaufs 'traurige Geschichte' - Amazon-Aktie unbewegt

Amazon-Chef Andy Jassy macht Wettbewerbshütern in Brüssel und Washington Vorwürfe, weil sie den Kauf des Robotersauger-Pioniers iRobot durch seinen Konzern torpedierten.

7. Lufthansa streicht Flüge nach Iran aus Sicherheitsbedenken bis Samstag

Angesichts der Drohungen des Irans gegen Israel hat die Lufthansa die Aussetzung geplanter Flüge in und aus der iranischen Hauptstadt Teheran verlängert.

8. Fraport: Streiks bremsem Wachstum am Flughafen Frankfurt im März

Der Frankfurter Flughafen hat im März trotz mehrtägiger Streiks deutlich mehr Passagiere abgefertigt als im Jahr zuvor, wie Fraport mitteilte.

9. Ölpreise legen zu - Spannungen zwischen Israel und Iran im Fokus

Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel moderat zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 90,22 US-Dollar. Das waren 48 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg um 60 Cent auf 85,62 Dollar.

10. Euro erholt sich nur leicht von Zwei-Monats-Tief

Der Euro hat sich am Freitagmorgen nur leicht von seinem am Vortag markierten Zwei-Monats-Tief erholt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0710 US-Dollar. Am Tag zuvor war der Kurs erstmals seit Mitte Februar unter die Marke vfon 1,07 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0729 Dollar festgesetzt.