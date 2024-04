Berichtssaison geht los: DAX über 18.100 -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Varta: Sanierungsbemühungen reichen nicht -- Inflation in Deutschland abgeschwächt -- NVIDIA im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt steigt mit Gewinnen in den Freitagshandel ein. Der DAX startet mit einem Plus von 0,06 Prozent bei 17965,95 Punkten, kann direkt im Anschluss aber die die am Vortag unterschrittene 18.000-er Marke zurückerobern und schafft es sogar über 18.100 Punkte. Auch der TecDAX zeigt sich im frühen Verlauf 0,9 Prozent höher und legt auf 3.382,90 Punkte zu. Nach einer Erholung an den US-Börsen ergibt sich auch Rückenwind für den deutschen Aktienmarkt. Zudem arbeitet weiter in den Anlegern, dass die EZB nach der Zinssitzung am Vortag, bei der der Leitzins unverändert bleib, deutlich machte, dass eine Leitzinssenkung im Juni mehr oder weniger ausgemacht zu sein scheint. Im Anlegerfokus stehen erneut Inflationsdaten, heute aus Deutschland: Gesunkene Nahrungsmittel- und Energiepreise haben die Inflation in Deutschland im März auf den niedrigsten Stand seit rund drei Jahren gedrückt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lagen die Verbraucherpreise im März um 2,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Behörde bestätigte damit am Freitag vorläufige Daten. Die Rate war damit so niedrig wie zuletzt im Mai 2021 mit ebenfalls 2,2 Prozent.<ß>Am Nachmittag dürften sich die Augen der Anleger über den großen Teich richten, dort startet die Berichtssaison mit Zahlen der großen US-Banken. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Die europäischen Börsen starten mit Gewinnen. Der EURO STOXX 50 zeigt sich im frühen Verlauf 0,9 Prozent höher bei 5.010,61 Punkten. Die Konsolidierung läuft derweil weiter, mit der Tendenz zu schwächeren Kursen. Ein Blick auf die Anleihen zeigt, dass diese von der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank und der Quasi-Andeutung einer ersten Zinssenkung im Juni nicht profitieren konnte. "Ich sehe momentan keinen Grund, auf diesem Niveau am Aktienmarkt einzusteigen", so ein Marktteilnehmer. Den nächsten Impuls dürfte die Berichtssaison liefern. Die startet am Nachmittag in den USA mit der Bilanzvorlage von Großbanken. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an der Wall Street waren am Donnerstag verhalten optimistisch. Der Dow Jones Index rutschte zwischenzeitlich deutlicher in die Verlustzone, schaffte es im späten Verlauf aber, einen Großteil der Abschläge auszugleichen und schloss mit einem marginalen Minus von 0,01 Prozent bei 38.458,29 Punkten. Der NASDAQ Composite legte daneben 1,68 Prozent zu und ging bei 16.442,20 Zählern in den Feierabend - das war ein neuer Rekord. Am Donnerstag kam es zu einer Stabilisierung an den US-Märkten. Die EZB hat am Donnerstag in ihrem jüngsten Zinsentscheid den Leitzins unverändert belassen. Es wird weiterhin auf eine erste Zinssenkung im Juni gehofft. Derweil warf die startende Berichtsaison ihre Schatten voraus, die am Freitag in den USA mit der Zahlenvorlage der Banken JPMorgan, Wells Fargo und die Citigroup beginnt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken