Aktienandienung

MorphoSys-Aktionäre können ihre Aktien von heute an dem Schweizer Pharmakonzern Novartis andienen.

Das Übernahmeangebot des Pharmariesen für das deutsche Biotech-Unternehmen ist nach Novartis-Angaben angelaufen. Die Andienungsfrist endet am 13. Mai. Novartis bietet je MorphoSys-Aktie 68 Euro in bar. Novartis hatte im Februar angekündigt, MorphoSys für 2,7 Milliarden Euro im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots kaufen zu wollen. Die Mindestannahmeschwelle liegt bei 65 Prozent.

MorphoSys empfiehlt Annahme des Übernahmeangebots von Novartis

Vorstand und Aufsichtsrat der MorphoSys AG haben ihren Aktionären die Annahme des öffentlichen Übernahmeangebots durch Novartis empfohlen. Die vorgeschlagene Übernahme sei "im besten Interesse von MorphoSys, unseren Aktionärinnen und Aktionären und von Krebspatientinnen und -patienten weltweit", sagte Vorstandschef Jean-Paul Kress laut einer Mitteilung des im TecDAX notierten Biotechunternehmens. "Damit können die Vermarktung und die Entwicklungsmöglichkeiten unserer vielversprechenden Onkologie-Pipeline beschleunigt werden."

Novartis hatte die geplante Akquisition von MorphoSys für insgesamt 2,7 Milliarden Euro Anfang Februar bekanntgegeben. Der Schweizer Pharmakonzern bietet je Aktie 68 Euro in bar. Das entspricht laut MorphoSys einer Prämie von 94 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs des letzten Monats bzw. von 142 Prozent auf den Durchschnittskurs der letzten drei Monate bis zum 25. Januar. Die Annahmefrist hat bereits begonnen und endet am 13. Mai. Die Mindestannahmeschwelle liegt bei 65 Prozent.

"Mit dem Angebot von Novartis können die MorphoSys-Aktionärinnen und Aktionäre erheblichen Wert im Voraus und mit Sicherheit generieren", sagte Kress weiter. Nach eingehender Prüfung der Angebotsunterlage sind wir einstimmig zu dem Ergebnis gekommen, dass das Angebot, einschließlich des Angebotspreises, hoch attraktiv und angemessen ist. Wir empfehlen unseren Aktionärinnen und Aktionären, dieses Angebot anzunehmen." Die Novartis-Aktie notiert am Donnerstag im Handel an der SIX zeitweise marginale 0,1 Prozent höher bei 86,22 Franken. Das MorphoSys-Papier notiert via XETRA derweil 0,52 Prozent höher bei 67,50 Euro.

BASEL (Dow Jones)