Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 97,75 CHF.

Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 97,75 CHF abwärts. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 97,42 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 98,73 CHF. Bisher wurden heute 1.038.206 Novartis-Aktien gehandelt.

Bei 102,72 CHF erreichte der Titel am 03.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,08 Prozent. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF. Mit Abgaben von 17,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,09 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 100,00 CHF angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 29.04.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,65 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,15 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,90 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 10,34 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.07.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 21.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,67 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

