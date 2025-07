Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagnachmittag gesucht

So bewegt sich Novartis

Die Aktie von Novartis zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 94,67 CHF.

Das Papier von Novartis legte um 15:53 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 94,67 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 94,68 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 93,54 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 974.657 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 102,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,10 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 16,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,13 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,50 CHF je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 97,75 CHF aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 17.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 CHF gegenüber 1,45 CHF im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 11,61 Mrd. CHF gegenüber 11,32 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Novartis.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,88 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

