Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Novartis konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 95,23 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 95,71 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 94,43 CHF. Bisher wurden heute 812.792 Novartis-Aktien gehandelt.

Am 03.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 17,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,13 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 97,75 CHF je Novartis-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 17.07.2025. Das EPS belief sich auf 1,71 CHF gegenüber 1,45 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,61 Mrd. CHF im Vergleich zu 11,32 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Novartis am 28.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,88 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor 10 Jahren verdient

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Novartis-Aktie trotzdem tiefer: Ergebnisprognose erneut erhöht