Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Mittwochvormittag um Nulllinie

Die Aktie von Novartis zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die Novartis-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 94,70 CHF an der Tafel.

Bei der Novartis-Aktie ließ sich um 09:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 94,70 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 94,87 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 94,36 CHF aus. Bei 94,43 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 107.348 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.09.2024 markierte das Papier bei 102,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (81,10 CHF). Abschläge von 14,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,13 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 97,75 CHF für die Novartis-Aktie.

Novartis veröffentlichte am 17.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,45 CHF je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,32 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,61 Mrd. CHF ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Novartis am 28.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,88 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

