Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Novartis. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 93,75 CHF.

Um 09:06 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 93,75 CHF nach oben. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 93,99 CHF aus. Bei 93,54 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 70.822 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 102,72 CHF markierte der Titel am 03.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,57 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 13,49 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,13 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 97,75 CHF.

Novartis ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,71 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,45 CHF je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,61 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 11,32 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 28.10.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,88 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

