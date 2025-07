Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagmittag mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 98,08 CHF.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:49 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 98,08 CHF. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 97,89 CHF ein. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 98,73 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 550.636 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 102,72 CHF markierte der Titel am 03.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 81,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 17,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,09 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 100,00 CHF.

Novartis gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,65 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,15 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 11,90 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,34 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Novartis am 17.07.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 21.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Novartis.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,67 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

