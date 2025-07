Kurs der Novartis

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verteidigt Stellung am Mittag

31.07.25 12:05 Uhr

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Novartis. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Novartis-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 95,08 CHF.

Im SIX SX-Handel kam die Novartis-Aktie um 11:49 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 95,08 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 95,95 CHF. Der Kurs der Novartis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 94,97 CHF nach. Bei 95,47 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 354.356 Stück. Bei einem Wert von 102,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 17,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,13 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 97,75 CHF. Novartis ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,45 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,61 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,32 Mrd. CHF in den Büchern standen. Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 03.11.2026. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,88 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor 10 Jahren verdient SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren Novartis-Aktie trotzdem tiefer: Ergebnisprognose erneut erhöht

